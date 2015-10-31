به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی از پیشنهاد ۲۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی در بودجه سال آینده خبر داد و اظهارداشت: تامین آب شرب مردم در مناطق کم‌آب کشور از جمله چالش‌هایی است که دولت با تمام توان در صدد رفع آن است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست شده در تخصیص منابع مالی به طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که اهمیت زیادی دارد، توجه ویژه شود. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد منابع آب کشور از محل منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود و سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب از این منابع به مصرف می‌رسد.

وی حجم مخزن سدهای کشور را حدود ۴۸ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: سالانه دو میلیارد مترمکعب آن تبخیر می‌شود. میدانی با تاکید براینکه در گذشته نمی شد با اعتبار قطره چکانی معضل کم آبی روستاها را رفع کرد، یادآور شد: امسال توجه ویژه ای در تخصیص اعتبار به بخش آب روستایی شده است.

میدانی با بیان اینکه در سال ۹۳ تنها دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شده بود، گفت: این میزان در سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۶۰۰ میلیارد ریال آن به خراسان جنوبی اختصاص می‌یابد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو یادآور شد: اگر سه سال متوالی سالانه دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شود، می‌توان در این مدت ۷۶۰ مجتمع آبرسانی روستایی احداث کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر شش هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود، گفت: با احداث مجتمع های آبرسانی در سه سال آینده در صورت تخصیص اعتبار مشکل آبرسانی به روستاها رفع می شود.

معاون وزیر نیرو گفت: همچنین در بودجه سال ۹۵ نیز ۲۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی پیشنهاد شد تا بتوان معضل کمبود آب شرب را در روستاها رفع کرد. سیاست دولت این نیست که روستاها خالی از سکنه شود و مهاجرت روستاها به شهر افزایش یابد.