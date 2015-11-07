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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان:

۱۵۰۰ تشکل مذهبی در استان زنجان فعالیت دارند

۱۵۰۰ تشکل مذهبی در استان زنجان فعالیت دارند

زنجان- رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان گفت: هزار و ۵۰۰ تشکل مذهبی در استان وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان و بقیه در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

سید افضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر شورای هیئات مذهبی را یک نهاد مردمی عنوان کرد و افزود: این مجموعه زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی استان فعالیت می‌کند.  

وی بابیان اینکه با حضور مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان زنجان تحولات و حرکت خوبی در سازمان ایجادشده است اظهار کرد: دبیرخانه هماهنگی نهادهای زیرمجموعه سازمان به دستور مدیرکل تشکیل‌شده است.  

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان گفت: هدف از تشکیل این دبیرخانه جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن موسسه‌ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان است.  

موسوی تأکید کرد: با تعامل و هماهنگی بین نهادهای مجموعه سازمان برنامه‌ها مکمل هم بوده و هم‌افزایی ایجاد می‌شود.  

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان از وجود هزار و ۵۰۰ تشکل مذهبی در استان خبر داد که از این تعداد ۸۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان و بقیه در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند.  

موسوی از انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرستان‌ها خبر داد و گفت: تا یکم دی‌ماه انتخابات هیئت رئیسه شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

کد مطلب 2959474

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