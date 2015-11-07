۱۵۰۰ تشکل مذهبی در استان زنجان فعالیت دارند

زنجان- رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان گفت: هزار و ۵۰۰ تشکل مذهبی در استان وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان و بقیه در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند.