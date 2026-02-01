جهاد دانشگاهی قزوین از نگاه صرف پژوهشی فاصله گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور در مراسم تودیع معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین که ظهر یکشنبه در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: پیشینه تمدنی، فرهنگی، هنری و ادبی قزوین و اثرگذاری آن در گهواره تمدن ایران عزیزمان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام بر کسی پوشیده نیست. مردمان فرهیخته و فرهنگساز ایران، از دیرباز بخشی از تاریخ خود را با اثرگذاری قزوینیها رقم زدهاند.
این مسئول تاکید کرد: به چهرههای برجسته علمی و اجرایی قزوین بنگرید؛ بخش بزرگی از تاریخ پرافتخار چهلوهفتساله انقلاب با حضور قزوینیها رقم خورده و این حضور مؤثر، هم در حوزه علم و هم در مسائل اجرایی، اثبات شده است.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد قزوین هنگام پایهگذاری، قطعاً مبنایی علمی داشته است؛ همانگونه که تأسیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی، نشانه وجود زمینههای علمی و فرهنگی در این استان است. این زیرساختها فراهم بوده و دانشگاهها نیز رسالتهای ارزشمندی دارند.
وی در ادامه مطرح کرد: در مقطع انقلاب فرهنگی، همزمان با جنگ تحمیلی، بخشهایی از فعالیتهای دانشگاهی تعطیل شد. پس از آن، دانشگاهها عمدتاً به پژوهش محوری سمتگیری کردند و کمتر در حوزه عملیاتی و مهارتآموزی کار کردند. ذهن دانشجویان به این سمت رفت که پس از فارغالتحصیلی باید پشت میزهای اداری بنشینند؛ این دیدگاه اشتباه بود.
این مسئول تصریح کرد: کشورهای پیشرفته، مسیر متفاوتی در پیش گرفتند؛ چابکسازی در بدنه اجرایی و ترویج مهارتآموزی در جامعه، راز رشد آنهاست. ما نیز باید این نگاه را ترویج دهیم و دانشگاهها را به سمت مهارتمحوری ببریم؛ خوشبختانه بخشی از دانشگاهها به این مسیر حرکت کردهاند و این جای قدرشناسی دارد.
وی افزود: بیستویک سال پیش، پایهگذاری جهاد دانشگاهی در کشور اتفاق افتاد و بزرگان بسیاری اسباب اثرگذاری در دانشگاهها بودند و امروز نهادهای دانشگاهی امروز پس از دو دهه به بلوغ رسیدهاند و این باعث مسرت و خوشحالی است.
این مسئول یادآور شد: باید از این ظرفیتها برای تکامل و پختگی بیشتر نظام علمی استفاده کنیم و از طرفی امروز شاهد حضور نیروهای قزوینی در تراز ملی هستیم که باید از آن بهره برد.
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی قزوین فرصتهای خوبی را آغاز کرده است و از نگاه صرف پژوهشی فاصله گرفته و در حوزههای خدمات درمانی و ارتباط با مرکز رویان، بهویژه در زمینه ناباروری، ظرفیت ارزشمندی ایجاد شده است و مجتمع رویان یکی از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی کشور است که نگاه دانشبنیان دارد، و پارک علم و فناوری قزوین نیز باید در این مسیر قرار گیرد تا پژوهشها به عمل و محصول منجر شوند.
این مسئول تاکید کرد: اگر در این مسیر حرکت کنیم، حتماً موفق خواهیم بود، از زحمات مدیر پیشین سپاسگزاریم ایشان ۹ سال حضور مؤثر در عرصه فعالیت خود داشتند که باعث ثبات و رشد پروژهها شده است.
وی افزود: این تداوم مدیریت، گرچه گاهی چالشهایی دارد، اما در مورد ایشان موجب ثمر بخشی پروژههای درمانی و علمی شده است. افتخار میکنیم که امروز بالندگی جوانان قزوینی در کشور به نقطهای رسیده که میتوانند نهتنها در استان بلکه در سطح ملی ایفای نقش کنند.
این مسئول عنوان کرد: مدیر جدید، مدیری با انگیزه، جوان، آشنا به فضای دانشگاهی، خوشنام در عرصه مطبوعات، اجرا و مدیریت، و با ویژگی مهم انسانمداری و رفاقت است که بیشک این ویژگیها نقش مؤثری در حل مسائل دانشگاهی خواهند داشت.
وی افزود: استان نیز با نگاه توسعهمحور استاندار، مسیر رو به رشد خود را ادامه میدهد؛ کاری که در این چندماه اخیر نشانههای آن نمایان شده است و امیدواریم با تلاش همه مردم و جدیت مسئولان، طرحهای ماندگار و اثرگذار در استان قزوین اجرا خواهد شد.
احمدپور خاطرنشان کرد: ایران متعلق به ما ایرانیان است. کسانی که امروز بدخواه ایراناند و دنبال تجزیه و تخریب کشور هستند، در برابر اراده مردم و نخبگان این کشور راهی ندارند. شما قشر نخبگان و چهرههای علمی باید با روشنگری، ذهن جوانانی را که گاه فریب تبلیغات پیدا میکنند، روشن سازید تا کشورمان آبادتر شود.
وی ابراز کرد: هیچ خارجی دلسوز این سرزمین نبوده است؛ هرگاه آمدهاند، ثروت این کشور را به یغما برده و مردم را تحقیر کردهاند. نگاه استعمار و استکبار به ملتهای همسایه را امروز نیز میبینیم. اما ملت ایران در طول تاریخ هرگز خار نبوده و ذلت را نپذیرفته است.
وی در پایان گفت: سابقه تمدنی ایران، از دوران هخامنشی و ساسانی تا امروز، اثبات میکند که ما همیشه ملت برتر در منطقه بودهایم. اگر در دورهای میگفتند در بریتانیا آفتاب غروب نمیکند، در زمان ایران باستان نیز آفتاب در قلمرو بزرگ ایران هرگز غروب نمیکرد؛ این افتخار ماست و باید آن را حفظ کنیم.
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