استقبال از قهرمانان کوراش جهان درگود باستانی علیدخت بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی یکشنبه شب در مراسم استقبال از قهرمانان کوراش جهان و قهرمانان کشتی رقابت های کشوری که درگود باستانی علیدخت بجنورد برگزار شد، حمایت مسئولان و پیشکسوتان ورزش استان از قهرمانان این خطه را مایه مباهات و دلگرمی آنان عنوان کرد.

امین رشید لمیر، پیشبرد اهداف ورزشکاران را یکی از مهم ترین رویکردهای مسئولان ورزشی استان دانست و افزود: تلاش و اهتمام مسئولان استان براین است تا در حد توان کمک های معنوی و مادی خود را از ورزشکاران دریغ نکنند.

فرماندار بجنورد نیز طی سخنانی کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت های جهانی را نتیجه تلاش‌های بازیکنان، مربیان و مسئولان ورزشی استان دانست و گفت: خراسان شمالی کوراش کاران مستعدی دارد که توانستند به رغم کمبود امکانات با کسب این عناوین سکوهای رقابتهای جهانی را به خود اختصاص داده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در آورند.

محمد رضا معموری اظهار کرد: مسیری که ورزشکاران پیموده اند قطعا مسیر دشواری است که ثمره آن برای مردم و علاقمندان به ورزش، بسیار شیرین و ارزشمند است.

معموری افزود : نگاه مثبت مسئولان ورزش استان به کشتی پهلوانی سبب شده حداقل امکانات مورد نیاز این ورزشکاران تامین شود، گرچه هنوز کمبودها و کاستی هایی در این زمینه وجود دارد.

رئیس هیئت کوراش خراسان شمالی نیز سطح با تاکید بر سطح بالای رقابت های جهانی، گفت: برنامه ریزی مدون کوراش کاران روسیه، ازبکستان و ترکمنستان سبب شد عناوین بسیاری را در این دوره از رقابت ها به خود اختصاص دهند.

کوروش خسرویار کسب عنوان نایب قهرمانی را با وجود اعزام دو تیم به این رقابت ها، قابل قبول و رضایت بخش دانست.

وی مشکلات مالی و برگزاری نشدن اردوهای متناسب با این رقابت ها را از عوامل مهمی دانست که سبب شد کوراش کاران این استان درمقابل حریفان سایر کشورها خوب ظاهر نشوند.

به گفته وی رقابت های جهانی کوراش هر دو سال برگزار می شود و برای کسب عناوین برتر این رقابتها، نیاز به برنامه ریزی و برگزاری اردوهای مناسب است که محقق شدن آن بیشتر نیازمند حمایت های مادی است.

خسرویار افزود: مسلم نوری از شیروان به دلیل مصدومیت علی محمدنیا کوراش کار مانه و سملقانی، جایگزین وی شد و توانست مدال نقره جهان را از آن خود کند.

در این مراسم همچنین از امیرحسین محمدی کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم که مدال طلای رقابت های قهرمانی کشور را کسب کرده بود از سوی مسئولان استان تقدیر شد.

سام تفضلی مربی کشتی استان نیز با نظر کادر فنی، به عنوان مربی نمونه این دیدارها معرفی و مورد تقدیرقرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان که با حضور ۳۸ تیم در خرم آباد استان لرستان برگزار شد، تیم ایران موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی جهان شد و سه کوراش کار این استان مدال نقره و یک نفر نیز مدال برنز را از آن خود کردند.