جزئیات چهارمین دوره المپیاد علمی طلاب مدارس علمیه اعلام شد

حجت‌الاسلام محمدحسن بقبلی مسئول برگزاری المپیاد علمی طلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسابقات در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مرحله اول المپیاد همانند المپیاد سال قبل برگزار می‌شود اما در مراحل بعدی تغییراتی ایجاد شده تا شاهد حضور طلاب بیشتری در این رقابت علمی باشیم.

به گفته وی اضافه‌شدن برخی پایه‌های تحصیلی، زمینه‌سازی برای حضور طلاب درس خارج و مراکز تخصصی، تغییر منابع امتحانی، اضافه شدن برخی گرایش‌ها از جمله علوم رفتاری و... از جمله تغییراتی است پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

حجت‌الاسلام بقبلی افزود: مرحله مدرسه‌ای این مسابقات ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۶ آذرماه در مدرسه محل تحصیل طلاب به صورت همزمان برگزار و نتایج آن ۳۰ دی ماه اعلام می‌شود.

وی در مورد زمان و مکان برگزاری مرحله دوم این مسابقات گفت: مرحله استانی ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳۰ بهمن ماه در مراکز استانی برگزار و نتایج آن ۲۵ اسفندماه اعلام خواهد شد.

به گفته مسئول برگزاری چهارمین دوره مسابقات علمی طلاب، مرحله کشوری این مسابقات شهریورماه سال آینده به صورت اردوی تابستانه برگزار و اسامی برندگان نهایی اعلام می‌شود.

شرایط شرکت کنندگان

وی آغاز ثبت نام طلاب را از روز شنبه ۲۳ آبان از طریق سامانه نجاح اعلام کرد و کسب حداقل معدل ۱۶ در سطح یک و معدل ۱۵ در سطح عالی بر اساس نمرات نهایی خرداد و شهریور ماه سال تحصیلی گذشته را از جمله شرایط حضور طلاب در مرحله مدرسه‌ای این مسابقات دانست.

حجت‌الاسلام بقبلی افزود: بر اساس آئین‌نامه مسابقات علمی، ملاک تعیین برگزیدگان آزمون در مرحله مدرسه‌ای کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز برای پایه‌های سطح یک و ۵۰ درصد امتیاز برای پایه‌های سطح عالی از آزمون مرحله مدرسه‌ای است. سؤالات مرحله مدرسه‌ای توسط مدیریت استان و مرحله استانی و کشوری توسط کمیته علمی در ستاد طراحی می‌شود. تصحیح سؤالات و اعلام نتایج در مرحله مدرسه‌ای و استانی با مدیریت استانی و مرحله کشوری با ستاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه دفترچه سؤالات مرحله استانی مشتمل بر ۱۰۰ سؤال چهار گزينه‌ای طرح و برگزار خواهد شد، تاکید کرد: به منظور ایجاد فرصت برابر رقابت آموزشی، مسابقات کشوری در اردوی تابستانه همراه با آموزش‌ها و برنامه‌های ویژه همچون سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

مسئول برگزاری چهارمین دوره مسابقات علمی طلاب گفت: حضور تمام راه‌یافتگان به مرحله کشوری در اردوی تابستانه الزامی است.

به گزارش مهر، اختتامیه سومین المپیاد علمی حوزه‌های علمیه نیز روز پنجشنبه ۱۹ شهریور در حضور آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی برگزار شد. در مرحله مدرسه‌ای این المپیاد ۸۴۵۱ طلبه شرکت کرده بودند که از این تعداد ۱۵۴۳ نفر به مرحله استانی راه یافتند. از میان این افراد ۱۳۲ نفر به همراه ۴۵ نفر از برگزیدگان سفیران هدایت و مراکز تخصصی به مرحله نهایی راه یافته بودند.