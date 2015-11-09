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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

حکم «امير خوراکیان» برای مرکز ملی فضای مجازی صادر شد

حکم «امير خوراکیان» برای مرکز ملی فضای مجازی صادر شد

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی در حکمی امیر خوراکیان را به سمت معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب کرد.

امیر خوراکیان پیش از این سابقه فعالیت در حوزه های فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را همچون معاون هماهنگي و رئيس حوزه رياست موسسه انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی خامنه ای،‌ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مشاور عالی فرهنگی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دبیر شورای فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، عضو هیات مدیره شرکت انتشارات علمی فرهنگی، عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی همشهری، عضو راهبردی هسته اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آستان قدس رضوی و معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوی داشته است.

همچنین طراحی و تاسیس پايگاه زيارت مجازی (www.razavi.ir) و طراحی و تاسیس فرهنگسرای مجازی برای اولین بار در کشور نیز از دیگر اقدامات وی است.

کد مطلب 2961662

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