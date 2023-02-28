به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور حکمی، علی یکتا را به عنوان «مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری» این سازمان منصوب کرد.

در قسمتی از این حکم انتصاب آمده است:

برادر ارجمند انقلابی جناب آقای علی یکتا اکنون که سازمان تبلیغات اسلامی در گام دوم حرکت تحولی خود قرار دارد و مأموریت‌های بیشتری درعرصه خطیر فرهنگ عهده‌دار شده است، ارتقا و دقت در طرح ریزی و نظارت بر انجام امور در عین بودجه‌ریزی عملیاتی متناسب، بیش از پیش اهمیت یافته است.

بر این اساس و نظر به تجارب و روحیه جهادی و تفکر منسجم مدیریتی جنابعالی، شما را به عنوان «مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری» منصوب می‌کنم.

امیدوارم با اتکال به درگاه خداوند متعال و بکارگیری تفکر سامانبخش و تحولی، تعامل بین بخشی، کار مجدانه، تسریع در پیشبرد امور و خصوصاً اجتناب از رویه‌های دیوان سالارانه زائد، در این امر خطیر موفق باشید.

بنابراین گزارش، «علی یکتا» از مدیران فرهنگی متعهد و شناخته شده جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که برخی از سوابق فعالیت‌های وی عبارتند از: «مشاور برنامه‌ریزی راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاون طرح و برنامه، قائم مقام و عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور، معاون طرح و برنامه ستاد مرکزی راهیان نور، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیة االله الاعظم (عج)، عضو هیأت مدیره بنیاد دانش بنیان توانا، عضو هیأت مدیره بنیاد فرهنگی تربیتی مبنا، عضو شورای محتوایی سازمان هنری رسان‌های اوج، معاون طرح و برنامه و عضو هیأت مدیره بنیاد کرامت رضوی، عضو هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی جمعیت امام رضایی‌ها، دبیر حوزه فرهنگی اجتماعی ستاد تدوین سند تحول دولت سیزدهم و عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و…».

گفتنی است حجت‌الاسلام محمد قمی، غلامرضا محمدی «مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری سابق سازمان تبلیغات اسلامی» را به عنوان مشاور ارشد خود در حوزه طراحی و برنامه‌ریزی منصوب و از زحمات و خدمات وی به پاس دو دهه تلاش‌های مؤثر در مدت تصدی مدیریت دفتر برنامه ریزی فناوری اطلاعات این سازمان قدردانی کرد.