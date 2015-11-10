بازگشایی مسیر پاوه به نودشه/ جاده پاوه به مریوان همچنان مسدود است

ابراهیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران طی شبانه روز گذشته در شهرستان پاوه و انسداد مسیر پاوه به نودشه به دلیل ریزش کوه، اظهار داشت: با تلاش نیروهای راه و شهرسازی این مسیر صبح امروز بازگشایی شد.

رئيس اداره راه و شهرسازی شهرستان پاوه گفت: مسیر پاوه به سمت مریوان نیز به دلیل بارش برف مسدود شده که این مسیر همچنان بسته است.

شهریاری همچنین از انسداد مسیر پاوه به روستای داریان خبر داد و افزود: این مسیر نیز به دلیل ریزش کوه مسدود شده که یک مسیر جایگزین پایین تر از روستا برای تردد در نظر گرفته شده است.

وی در پایان از آمادگی نیروهای راه و شهرسازی شهرستان پاوه برای خدمت رسانی خبر داد و گفت: با توجه به بارش های صورت گرفته نیروهای ما از آمادگی کامل برای امداد رسانی در فصل سرد سال برخوردار هستند.