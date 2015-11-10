بستر حمایت و تکریم خانواده زندانیان فراهم شود/ همراهی صنایع دستی

عبدالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان غیر دولتی و انتفاعی است و با کمک های خیرین و برخی منابع دیگر فعالیت‌های خود را در راستای تحقق جامعه هدف انجام می دهد.

وی توانمندسازی خانواده زندانیان را یکی از اهداف اصلی انجمن حمایت از زندانیان عنوان کرد و افزود: هم اکنون خانواده زندانیان پنج شهرستان خراسان شمالی تحت پوشش این انجمن قرار دارند.

محمدی گفت: انجمن حمایت از زندانیان بجنورد در راستای فراهم سازی بستر حمایت های بیشتر و تکریم منزلت اجتماعی خانواده زندانیان گام برمی دارد.

وی تصریح کرد: به منظور توانمندسازی و حمایت بیشتر از خانواده زندانیان بایستی دستگاه های اجرایی استان بیش از پیش مشارکت و همکاری داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه آثار سوء و آسیب هایی که از زندانی شدن یک فرد حاصل می شود بیشتر متوجه خانواده اوست، افزود: در این شرایط، خانواده زندانی بیشتر ازهر کسی درمعرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان بجنورد همچنین از حمایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از خانواده زندانیان تحت پوشش این انجمن خبر داد.

وی گفت: طی جلسه مشترک انجمن حمایت از زندانیان بجنورد با اداره کل میراث فرهنگی استان، این اداره کل آمادگی خود را جهت ارائه آموزش رایگان به صنعتگران خانواده زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعی اعلام کرده است.

محمدی اظهار کرد: حضور در نمایشگاه ها به منظور حمایت از تولیدات صنایع دستی این خانواده ها، از دیگر حمایت های اعلام شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی است.