به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: طی سال گذشته بیش از یك میلیارد ریال كمك برای خانواده زندانیان در بجنورد جمع آوری شد كه این میزان نسبت به سال ۹۲ رشد هشت برابری داشته است.

وی اظهار داشت: سرانه خدمت به خانواده زندانیان نیازمند در بجنورد نیز طی سال گذشته نسبت به سال ۹۲ از رشد پنج برابری برخوردار بوده است.

محمدی با تاكید بر ترویج فرهنگ كمك به خانواده زندانیان، تصریح كرد: خانواده زندانیان مقصر نیستند اما بیشترین آسیب را متحمل می شوند، از این جهت با كمك به آنها می توان بخشی از مشكلات و آلام آنان را كاهش داد.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجمن حمایت از زندانیان بجنورد طی سال گذشته گفت: توانمندسازی خانواده زندانیان، برگزاری گردهمایی های مختلف، تجلیل از ۱۵۰ دانش آموز موفق خانواده زندانیان، برگزاری كارگاه های سبك زندگی اسلامی با مشاركت كمیته امداد خراسان شمالی، آزادی پنج زندانی جرائم غیرعمد و ... از جمله اقدامات این انجمن بوده است.

وی با بیان اینكه در سال ۹۲ سبد كالا به خانواده زندانیان ارائه می شد، گفت: این موضوع به توانمندسازی اقتصادی و معیشتی خانوار تبدیل شد كه در این راستا در بخش اقتصادی توجه به افزایش منابع درآمدی انجمن به عنوان محور اصلی فعالیت ها در دستور كار قرار گرفته است.

محمدی افزود: مشاركت بانوان در انجام اقدامات انجمن اتفاق خوبی است، به طوریكه طی سالجاری دو بانوی نیكوكار اسفراینی ۱۰۰ میلیون ریال به انجمن حمایت از زندانیان كمك كردند.

وی اضافه كرد: در بحث اشتغال خانواده مددجویان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و با مشاركت كمیته امداد استان و انجمن حمایت از زندانیان تا مبلغ پنج میلیون ریال بلاعوض امكانات مورد نیاز برای اشتغال را در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.

محمدی افزایش چتر حمایتی را از مهم ترین برنامه های انجمن حمایت از زندانیان برای سالجاری عنوان كرد.

رئیس انجمن حمایت از زندانیان بجنورد افزود: در حال حاضر ۴۰۰ خانواده زندانی از پنج شهرستان و چند استان دیگر، از خدمات این انجمن در بجنورد بهره مند می شوند.

وی در خاتمه از مردم نیكوكار استان خواست تا درصورت تمایل به كمك به خانواده های نیازمند زندانی، كمك های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۳۵۲۱۷۲۲۰۰۰ سیبا بانك ملی امام خمینی(ره)، انجمن حمایت از زندانیان بجنورد واریز كنند.