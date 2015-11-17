پروژه مترو تهران - پرند استاندارد است/ دولت بودجه بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، از كلنگ زني پروژه مترو تهران - پرند به طول تقريبی ۵۲ كيلومتر حدود ۶ سال مي گذرد اما اين پروژه مهم و حياتي كه با هدف بهبود حمل و نقل شهر جديد پرند، پايداري جمعيت آن و امكان دسترسي آسان به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) طرح ريزي شد به دليل عدم تامين بموقع بودجه دولتي همچنان كند پيش مي رود.

قوام الدین حسینی مجری خط مترو تهران پرند با رد ادعای وزير راه و شهرسازی مبني بر غيراستاندارد بودن اين مسير، گفت: امیدواریم با رسیدن بودجه های دولتی، این خط به زودی تكمیل و به بهره برداری برسد. طبق برنامه زمان بندی مقرر شده بخش اول این خط تا نمایشگاه شهر آفتاب تا انتهای سال ۹۴ به بهره برداری رسیده و در ۶ ماه ابتدای سال ۹۵ این خط به فرودگاه بین المللی امام(ره) برسد و تا انتهای سال آینده مردم پرند بتوانند از مترو این خط استفاده كنند.

وي درباره بودجه مورد نیاز این خط نیز بيان داشت: طبق پیش بینی های انجام شده برای تكمیل این خط تا فرودگاه امام(ره) به ۳۰۰میلیارد تومان و برای رسیدن این خط به شهر پرند علاوه بر اين مبلغ به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی دولت اگر ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه این خط را در اختیار شركت مترو قرار دهد، عملیات عمرانی این خط با سرعت بیشتر پیش خواهد رفت.

حسینی خواستار پرهيز از فرافكني درباره پروژه مترو تهران - پرند شد و گفت: اميدواريم مسئولان امر در پاسخ به مطالبات به حق مردم پرند و نيازهاي اساسي مسافران فرودگاه امام(ره) بودجه اين پروژه را تامين كنند تا آسايش هموطنان بيش از پيش فراهم شود.

بنابر گفته وی، هر چند به رغم تنگناهاي مالي، روند پيشرفت اين پروژه در فاز نخست به خصوص تا نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب با بودجه شهرداري تهران رضايت بخش بوده و چنانچه دولت محترم، بودجه مورد نياز را تامين كند اين مسير به دليل انجام زيرساخت هاي اساسي در طول مسير، ساخت پل ها و ريل گذاري در بخشي از پروژه تا شش ماه ديگر به فرودگاه بين المللي امام (ره) و در مدت زمان كمتري به پرند مي رسد.

درباره مشخصات فني اين مسير بايد گفت كه پروژه متروي فرودگاه حضرت امام(ره) حد فاصل ايستگاه مترو شاهد تا فرودگاه بين المللي حضرت امام خميني(ره) و در ادامه تا شهر جديد پرند به طول ۵۲ كيلومتر طبق توافقات و صورت جلسات كتبي با وزارت وقت راه و شهرسازي(اداره كل راه و شهرسازي استان تهران) مقرر شد در حد فاصل ۲۸ الي ۳۸ متري از آكس اتوبان تهران - قم ساخته شود.

با توجه به اين كه عرض اتوبان، آسفالت و شانه خاكي حداقل فاصله لبه آسفالت تا حريم مترو برابر ۱۲ متر مي باشد و همجواري خط مترو با آزادراه از كيلومتر ۴ الي ۲۵ كه از اين ميزان حدود ۳ كيلومتر زيرزميني(غير همسطح) اجرا شده و در اكثر مناطق(حدود ۱۷كيلومتر) فاصله مترو با آزاد راه بيش از ۱۵ متر و فقط مناطقي محدود(حدود يك كيلومتر) به حدود ۱۲ متر مي رسد ومطابق با مستندات موجود مشاورين به هيچ عنوان كمتراز اين مقدار نبوده است. كه اين فواصل و ابعاد به اطلاع اداره كل راه و شهرسازي استان تهران، مدير كل ايمني راه و شهرسازي و همچنين شوراي عالي ايمني رسيده است.

ضمناً با احتساب فاصله ۱۲ متري از لبه آسفالت و با احتساب شانه خاكي(حداقل ۱۰ متر) مقرر است در اين فاصله يك ديوار حائل با رعايت الزامات ايمني آزاد راه و مترو احداث شود.

اين خط مترو بر اساس آخرين استانداردهاي ايمني و با بكارگيري سيگنالينگ ناوبري قطارها (با استاندارد cenelec با سطح ايمني sil۴ در سخت افزار و نرم افزارها) طراحي شده است .