مدافع عنوان قهرمانی در تبریز پیروز شد/ دومین باخت متوالی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه و با برگزاری شش دیدار در شهرهای مختلف به پایان رسید و در یکی از این دیدارها شهرداری تبریز در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف پیکان تهران مدافع عنوان قهرمانی و نماینده کشورمان در جام باشگاه های جهان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه سه بر دو به نفع تیم پیکان به پایان رسید.

دومین باخت متوالی والیبالیست های شهرداری تبریز درحضور تماشاگران پرشور تبریزی درحالی رقم خورد که شاگردان بناکار در تیم تبریزی امروز برابر حریف تهرانی نمایش خوبی داشتند ولی در پایان با نتیجه سه بر دو به حریف قدرتمند خود باختند.

ناظر این بازی محمود حداد بود که بهروز جعفری داور اول و محمدرضا درفش کاویان داور دوم این دیدار بودند و ناظر سازمان لیگ نیز در این بازی دیدنی و حساس یونس حسن زاده بود.

دست نخست این دیدار با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع تبریزی ها به پایان رسید که در دست دوم این والیبالیست های پیکان بودند که نمایش درخشانی از خود نشان دادند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ حریف را شکست دادند.

تعویض های به موقع بناکار در دست سوم این بازی تماشایی جواب داد و شهرداری تبریز دست سوم را نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد ولی دست چهارم درحالیکه تا امتیاز ۲۲ پایاپای پیش می رفت با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به نفع پیکان تمام شد تا این دیدار به دست پنجم و پایانی بکشد که در این دست نیز تیم والیبال پیکان با استفاده از تجربه بالای بازیکنانش توانست با نتیجه ۱۵ بر۱۱ میزبان خود را شکست دهد و درنهایت با نتیجه سه بر دو حریف را با شکست مواجه کند.

با این شکست و کسب یک امتیاز تیم شهرداری تبریز با ۱۲ امتیاز به رده چهارم جدول سقوط کرد و پیکان نیز با ۹ امتیاز از پنج بازی به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد. هفته گذشته نیز تیم شهرداری تبریز در آمل با نتیجه سه بر یک برابر تیم کاله شکست خورده بود.