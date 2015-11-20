گاف گمرک در اعلام آمار واردات برنج/ ۴۳۴هزار تن؛ میزان دقیق واردات

عباس کشاورز در گفتگو با مهر درباره آمار اعلام شده توسط گمرک مبنی بر واردات حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج در ۷ ماهه امسال، با بیان اینکه این آمار اشتباه است، اظهارداشت: ما سریعا به این آمار اعتراض کردیم، مسئولان گمرک هم متوجه اشتباه خود شده اند و درحال بررسی دقیق موضوع هستند.

معاون وزیرجهادکشاورزی، میزان واردات برنج در ۶ ماهه امسال را ۳۹۶ هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: آماری که گمرک اعلام کرده بود، وجود خارجی ندارد.

وی با بیان اینکه اصلا ارزش عنوان شده برای این واردات با میزان آن همخوانی ندارد، گفت: برای ۳۹۶ هزار تن برنجی که در ۶ ماهه امسال وارد شده، ۴۰۸ میلیون دلار پرداخته شده است و این عدد نمی تواند برای یک میلیون تن برنج وارداتی پرداخته شده باشد.

کشاورز با تاکید بر اینکه آمار ۷ ماهه اعلام شده از سوی گمرک عدد پرتی بود که حتی با ارزش ریالی آن هم همخوانی نداشت، افزود: از آبان سال گذشته تا امروز مجوزی برای واردات برنج داده نشده و کسی چنین مجوزی نداشته است که این همه برنج وارد کشور کند.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت جهاد تصمیمی برای واردات برنج در ۴ ماهه باقی مانده از سال ۹۴ دارد؟ گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا میزان کسری کشور را تعیین کنیم.

کشاورز همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه آیا ایران در حال تجارت برنج است؟ اظهارداشت: ما این موضوع را قبول نداریم، میزان صادرات برنج از کشور در ۷ ماهه سالجاری ۰.۰۶ هزار تن بوده است که این میزان اصلا رقمی نیست.

۴۳۴ هزار تن برنج در ۷ ماهه امسال وارد شده است

در همین راستا کریم احمدی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهادکشاورزی نیز با بیان اینکه مسئولان گمرک متوجه اشتباه خود در زمینه اعلام آمار ۷ ماهه واردات برنج شده اند، به مهر گفت: گمرکی ها بعدازظهر روز چهارشنبه گذشته آمار خود را اصلاح کرده اند که براین اساس میزان واردات برنج در ۷ ماهه امسال، حدود ۴۳۴ تن( ۴۳۳ هزار و ۹۵۵ تن) به ارزش بیش از ۴۴۳ میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لینک آمار تحلیل مقدماتی ۷ ماهه منتهی به مهرماه ۹۴ در سایت گمرک غیرفعال شده است، ادامه داد: به زودی آمار اصلاح شده بر روی سایت گمرک قرار خواهد گرفت.

وزارت جهاد کشاورزی درباره ثبت سفارش‌ها تعلل نکند

در این میان جمیل علیزاده شایق، دبیرانجمن برنج کشور نیز ضمن انتقاد شدید از مسئولان گمرک، گفت: در شرایطی که همه نگران این مساله هستند و هنوز انبارهای تولیدکنندگان پر از برنج است، اعلام چنین خبر ناصحیحی می تواند عواقب بدی در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه گمرک در این زمینه کاملا مقصر است، افزود: البته هنوز هم باید از مسئولان وزارت جهاد به دلیل تعللی که در تعیین سقف و محدوده زمانی برای ثبت سفارش‌ها انجام می دهند، انتقاد کرد.

شایق با بیان اینکه یکی از مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرده که این وزارتخانه در این زمینه اقداماتی را انجام داده و پیشنهاد کرده ثبت سفارش‌ها دارای محدوده زمانی ۳ ماهه باشند، افزود: یک سال و نیم است که بحث ثبت سفارش مطرح شده و وزارت کشاورزی باید این موضوع را برای همیشه حل کند تا دیگر مشکلی در زمینه واردات پیش نیاید.

به گفته دبیر انجمن برنج کشور، وزارت کشاورزی باید اولا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین کند و دوما محدوده زمانی برای آنها در نظر بگیرد.