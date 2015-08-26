جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درباره بحث اختلاط برنج‌های ایرانی با انواع خارجی آنها، اظهارداشت: آشکار شدن این موضوع به چند سال قبل که بحث آلودگی برنج‌های با کیفیت ایرانی مطرح شد، برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه آن زمان، دو پیشنهاد برای حل این مساله ارائه شد، اضافه کرد: اولین پیشنهاد این بود که برنج‌های وارداتی کنترل شوند و گواهی سلامت دریافت کنند تا شاهد واردات برنج‌های ناسالم به کشور نباشیم.

دبیر انجمن برنج کشور اضافه کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برنج‌های وارداتی به کشور، گواهی سلامت و کدرهگیری دریافت می‌کنند، ضمن اینکه پیشنهاد دوم اعمال نظارت از سوی دستگاه‌های مسئول، بر بحث اختلاط برنج‌های ایرانی و خارجی بود که متاسفانه عملیاتی نشد.

شایق، قیمت برنج با کیفیت ایرانی را حدود ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: درحال حاضر نرخ جهانی برنج صادراتی کاهش یافته و بنابراین قیمت تمام شده برنج وارداتی زمانی که به تهران می‌رسد، حداکثر ۲۰۰۰ تومان است.

وی افزود: برخی از افراد، حتی زمانی که این برنج را ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان ( ۲ برابر قیمت تمام شده آن) به مشتری می‌فروشند، قانع نیستند و این کالا را با برنج کیفی داخلی مخلوط و به قیمت هرکیلوگرم، ۱۰ هزارتومان عرضه می‌کنند.

دبیر انجمن برنج کشور با انتقاد از اینکه چرا نظارتی بر این کار صورت نمی‌گیرد؟ با بیان اینکه چندین سازمان نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نظارت و بازرسی در کشور وجود دارد، گفت: سازمان‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند و به این همه اتفاقاتی که در اطراف آنها رخ می‌دهد، واکنشی نشان نمی‌دهند.

شایق، اختلاط برنج‌های ایرانی و خارجی را اقدامی دانست که اعتبار محصول با کیفیت داخلی را زیرسئوال می‌برد و ادامه داد: این اتفاقات بیشتر در تهران رخ می‌دهد؛ بدین ترتیب که تاجر بزرگی از شمال، برنج‌های ایرانی را خریداری و آنها را با انواع وارداتی محصول، مخلوط می‌کند و سپس آن را به خرده‌فروشی‌ها می‌دهد. ‌