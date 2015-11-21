جوجه های یک روزه قزوین به کشورهای همسایه صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی قزوین، سید بهمن نقیبی در این باره اظهار کرد: قزوین دارای پنج واحد تولید جوجه یک روزه مادر تخم گذار، تخم گذار و نیمچه گوشتی است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین افزود: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۸میلیون ۳۶۹ هزار و۷۴۰ قطعه جوجه یک روزه تحت نظارت های بهداشتی دامپزشکی در پنج کارخانه جوجه کشی استان تولید وبه مزارع پرورش طیور سراسر کشور وکشورهای همسایه منتقل شد.

نقیبی افزود: استان قزوین در زمینه صادرات جوجه یکروزه گوشتی، تخم گذار و مادر تخم گذار به کشورهای همسایه نیز اقداماتی را به عمل آورده است و در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۴۴ هزار و۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه تخم گذار، ۲۵۴ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی و۶۱ هزار و ۳۰۰ قطعه جوجه یکروزه مادر تخم گذار به مقصد کشورهای همسایه صادر شده است.