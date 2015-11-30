شهردار اسفراین در مقابل پنج رای شورا/ درخواستی که بهانه شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شنبه شب هفته گذشته (سی ام آبان ماه ۹۴) بود که شورای اسلامی شهر اسفراین در جلسه رسمی این شورا که به اتفاق هشت نفر از اعضای این شورا تشکیل شد، درخواست تمدید ماموریت شهردار را مورد بررسی قرار داد و با اعلام خاتمه ماموریت شهردار این شهر، معاون وی را به عنوان سرپرست شهرداری اسفراین منصوب کردند.

هرچند که این مصوبه با پنج رای به تصویب رسیده بود، اما سه عضو مخالف این مصوبه با ترک جلسه شورا آن را نپذیرفته و با غیرقانونی خواندن آن، موضوع را به استانداری کشاندند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی: وزارت کشور به مصوبه شورای شهر اسفراین ایراد شكلی و محتوايی گرفته است.

روز سه شنبه سوم آذرماه پس از چندین ساعت نشست اعضای شورای اسلامی اسفراین با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ومدیرکل امور شهری که در دفتر معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اعضای امضاء کننده مصوبه، در پایان این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بی نتیجه خواندن این جلسه چند ساعته، اعلام کردند که مصوبه شورا قانونی است و بر تصمیم خود همچنان تاکید دارند.

مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین غیر قانونی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری که موضوع مصوبه شورای اسلامی اسفراین را از طریق وزارت کشور پیگیری کرده‌است، به خبرنگار مهر اعلام کرد که بر اساس این پیگیری، مصوبه شورای شهر غیرقانونی است.

محمدحسین علینیا با بیان اینکه وزارت كشور به مصوبه شورای شهراسفراين مبنی بر خاتمه ماموريت شهردار اسفراين، ايراد گرفته است، تصریح کرد: ایراد وزارت کشور به مصوبه شورای شهر اسفراین ایراد شكلی و محتوايی است.

شهردار باید برود/ ادامه همکاری در هیچ شرایطی میسر نخواهد شد

در همین حال رئیس شورای شهر اسفراین امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر به امضاء و تایید پنج عضو شورای اسلامی شهر رسیده و همچنان با تمدید ماموریت مهندس زارعی مخالف هستیم.

شمسعلی شعبانیان اظهار داشت: برای شهرداری اسفراین سرپرست تعیین شده و من به عنوان رئیس شورای شهراستعفای وی را نپذیرفته‌ام.

وی افزود: این بهترین راه برای قطع همکاری شهردار است و قطعا شورا به دنبال استیضاح و تخریب شهردار نبوده و تمدید نشدن ماموریت او، به نوعی قطع همکاری محترمانه است.

شعبانیان تصریح کرد: با وضعیت موجود ادامه همکاری شهردار اصلا به صلاح نیست و اگر به هر دلیلی بخواهد این موضوع ادامه پیدا کند، مطمئنا برای استیضاح او دلایل کافی و حرف های زیادی وجود دارد.

وی افزود: وقتی پنج عضو شورای اسلامی شهر با ماندن شهردار در این سمت مخالف هستند، چگونه ایشان می خواهد به کار خود ادامه داده و برای انجام امور از شورای شهر مصوبه بگیرد.

شعبانیان تاکید کرد که شورا بر اجرای مصوبه خود و قطع همکاری با شهردار تاکید دارد و مطمئنا با ایشان تحت هیچ شرایطی همکاری نخواهد کرد.

در مصوبه شورا منافع مردم نهفته است

پیش از این طلعت رگبار، دیگرعضو مخالف تمدید ماموریت شهردار نیز به خبرنگار مهر گفته بود که مصوبه شورای اسلامی شهر قانونی است و شورا بر تصمیم خود باقی است.

مخالفین مصوبه شورای شهر، مدعی هستند که شهردار اسفراین برای مدت چهار سال انتخاب شده و تمدید ماموریت او نیازمند مصوبه جدید شورای شهر نیست، بلکه دستگاه زیربط مکلف و موظف است ماموریت شهردار را برای سالهای بعدی تمدید کند

رگبار تاکید کرده بود که پیش از همه چیز، احترام مردمی که به ما رای داده اند، بر ما واجب است و ما به عنوان نمایندگان این مردم با اکثریت آرا تصمیمی را اتخاذ کرده ایم که منافع مردم در آن نهفته است و از تصمیم خود کوتاه نمی آییم.

همچنین مهدی استیری، ابراهیم بابایی وعلیرضا حسین‌آبادی از اعضای مخالف مصوبه شورای اسلامی اسفراین، با غیرقانونی خواندن مصوبه شورا خواستار ابقا و ادامه همکاری شهردار اسفراین هستند.

آنان مدعی هستند که شهردار اسفراین برای مدت چهار سال انتخاب شده و تمدید ماموریت او نیازمند مصوبه جدید شورای شهر نیست، بلکه دستگاه زیربط مکلف و موظف است ماموریت شهردار را برای سالهای بعدی تمدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حال باید دید که در روزهای آینده تکلیف شهردار و شورای اسلامی شهر اسفراین با توجه به پاسخ نامه وزارت کشور مبنی بر ایراد قانونی به مصوبه شورا، به کجا خواهد انجامید.