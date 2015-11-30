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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه:

هوای کرمانشاه از سه شنبه بارانی می شود/ احتمال بارش برف در استان

هوای کرمانشاه از سه شنبه بارانی می شود/ احتمال بارش برف در استان

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش باران و برف طی روزهای آینده در استان خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارشی نسبتا قوی از بعد از ظهر روز سه شنبه وارد استان کرمانشاه شده و تا اواخر هفته جو استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی شدت بارش ها را در اواخر سه شنبه و همچنین روز چهارشنبه اعلام کرد و افزود: علاوه بر بارش باران احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد نیز طی مدت فعالیت این سامانه در استان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر این اساس چهارشنبه هفته جاری مصادف با اربعین حسینی هوای استان بارانی خواهد بود.

پارسا با بیان اینکه شدت بارش ها در شمالغرب استان از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود، گفت: احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط مستعد استان و همچنین بارش برف در ارتفاعات و گردنه های برف گیر وجود دارد.

وی همچنین از وزش باد شدید در مناطق گرمسیر استان همراه با رگبارهای پراکنده تگرگ خبر داد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه گفت: شدت بارش ها از روز پنجشنبه کاسته می شود که با توجه به سرد شدن هوا احتمال بارش برف در برخی نقاط استان افزایش خواهد یافت.

وی در پایان از کاهش دمای هوای استان طی روزهای پایانی هفته و با عبور سامانه بارشی از جو استان خبر داد و گفت: برخی نقاط استان در این مدت دمای زیر صفر درجه را نیز تجربه خواهند کرد.

کد مطلب 2984283

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