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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

فرمانده انتظامی بروجرد:

۲۲ باند مواد مخدر در بروجرد منهدم شد

۲۲ باند مواد مخدر در بروجرد منهدم شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از انهدام ۲۲ باند مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرصا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام ۲۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مقدار ۲۸۱ کیلو و ۱۸۲ گرم انواع مواد طی هشت ماهه اول سالجاری در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: ماموران مبارزه با موادمخدر بروجرد با همكاری كلانتری و پاسگاه های این شهرستا در هشت ماهه اول سال جاری موفق به کشف مقدار ۲۸۱ کیلو و۱۸۲ گرم انواع موادمخدر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: دراین مدت ۲۲ باند سوداگر مرگ متلاشی و سه هزار و ۱۵۲ فروشنده مواد مخدر و معتاد پر خطر نیز دستگیر شد.

سرهنگ دلیری ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 3000704

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