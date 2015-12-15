۲۲ باند مواد مخدر در بروجرد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرصا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام ۲۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مقدار ۲۸۱ کیلو و ۱۸۲ گرم انواع مواد طی هشت ماهه اول سالجاری در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: ماموران مبارزه با موادمخدر بروجرد با همكاری كلانتری و پاسگاه های این شهرستا در هشت ماهه اول سال جاری موفق به کشف مقدار ۲۸۱ کیلو و۱۸۲ گرم انواع موادمخدر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: دراین مدت ۲۲ باند سوداگر مرگ متلاشی و سه هزار و ۱۵۲ فروشنده مواد مخدر و معتاد پر خطر نیز دستگیر شد.

سرهنگ دلیری ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.