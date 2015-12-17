صدا و سیما معتبرترین مرجع کسب خبر و اطلاع رسانی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبدالملکی ظهر پنج شنبه در همایش رسانه ها و انتخابات با بیان اینکه انتخابات برای استمرار حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی دارد، گفت: رسانه ملی به تبع جایگاه ساختاری و حاکمیتی خود وظیفه دارد که موضوع انتخابات را تبیین و زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کند.

وی بیان کرد: مرکز پژوهش و سنجش افکار به عنوان بخشی از پیکره رسانه ملی وظیفه دارد به شکل مرتب و دقیق دیدگاه ها و نظرات مردم و نخبگان را به اطلاع مسئولان و سیاست گذاران کشور برساند و این مرکز بزرگ ترین و دقیق ترین مرکز سنجش افکار کشور محسوب می شود.

رئیس مرکز پژوهش و افکار سنجی صدا و سیما افزود: در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اختلاف آمار این مرکز با نتایج واقعی کمتر از دو دهم درصد بود که این امر نمایانگر پویایی مرکز است.

عبدالملکی گفت: از سه شنبه هفته گذشته اولین نظرسنجی برای تبیین موضوع انتخابات و اطلاع رسانی کامل به مخاطبان در استان های مختلف انجام شده که نتایج آن حاکی از این است که صدا و سیما به عنوان معتبرترین منبع کسب خبر و اطلاع رسانی در جامعه محسوب می شود و به طور مثال در فارس ۷۵ درصد اعلام کرده اند که اولین مرجع کسب خبر آن ها صدا و سیما است.

وی ادامه داد: اگرچه شبکه های اجتماعی با فراهم آوردن زمینه شایعات یک تهدید جدی هستند ولی آمارها حاکی از آن است که ۸۰ درصد مردم نسبت به شبکه های اجتماعی اعتماد ندارند.

رئیس مرکز پژوهش و افکارسنجی صدا و سیما گفت: هر رسانه ای که اعتماد مخاطب را جلب کند می تواند ضریب نفوذ بیشتری داشته باشد که در رابطه با صدا و سیما این موقعیت برای آن فراهم است.

عبدالملکی با بیان اینکه دشمنان به دنبال آن هستند که با ایجاد مکانیسم های شیطنت انتخابات را کمرنگ کنند اظهار داشت: اخیرا دشمن با مورد استفاده قرار دادن رسانه به دنبال آن است که نظام را در نظر مردم بی اعتبار وآنان را دلسرد کند.

وی گفت: گروه رسانه ای جم شرایط زندگی و بخش های مختلف جامعه را مورد هدف قرار داده است که بتواند سبک زندگی و نگرش های مختلف را در ایران عوض کند.

رئیس مرکز پژوهش و افکار سنجی صدا و سیما تاکید کرد: انتخابات جزو حساس ترین مسائل پیش رو است که همه باید با هم همکاری کنند تا با حضور گسترده مردم انجام شود و باید دقت کرد تا توطئه های دشمن خنثی شود و بار اصلی این قضیه نیز بر دوش رسانه هاست.

مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس نیز در این مراسم بیان کرد: در فارس همه رسانه ها اعم از مکتوب، الکترونیکی و صدا و سیما با همدلی و همزبانی و در سالی که به همین نام است این آمادگی را دارند که در خدمت ستاد انتخابات باشند.

سید تقی سهرابی گفت: همایش رسانه ها و انتخابات با این هدف برگزار شده که مسئولان و رسانه ها به شکل متقابل خواسته و مطالبات خود را درباره انتخابات پیش رو بیان کنند تا بتوانیم انتخابات پرشوری رقم بزنیم.

وی همچنین در اشاره به افتتاح سامانه نوین نظرسنجی در این همایش گفت: نظرسنجی صدا و سیما یکی از موثق ترین نظرسنجی ها محسوب می شود و راه اندازی این سامانه همزمان با انتخابات امکان مناسبی برای استان است.