«خندوانه» هنوز با تلویزیون قرارداد نبسته است/ تغییرات زیادی داریم

جواد فرحانی تهیه کننده «خندوانه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این برنامه که تاکنون دو فصل از آن در شبکه نسیم روی آنتن رفته است و این روزها در مرحله پیش‌تولید به سر می برد، گفت: ما فعلا در مرحله برآورد بودجه هستیم و هنوز قراردادی با تلویزیون نبسته ایم.

وی در جواب به سوالی درباره زمان تولید برنامه عنوان کرد: پیش‌تولید «خندوانه» انجام شده است و ما در حال حاضر منتظر هستیم تا قرارداد ببندیم و تا زمانیکه قرارداد نبندیم نمی توان درباره زمان تولید برنامه سخنی قطعی گفت.

تهیه‌کننده «خندوانه» با اشاره به این فصل از برنامه و تغییرات آن توضیح داد: این فصل از «خندوانه» تغییرات بسیاری خواهد داشت و برنامه به نوعی دگرگون خواهد شد. طراحی استودیوی برنامه تغییر کرده است و مخاطبان حاضر در استودیو چند برابر شده اند. ما هر هفته با رامبد جوان هم جلساتی داریم و او در عین حال که تولید فیلم «نگار» را دارد درباره پیش بردن «خندوانه» با هم همفکری می‌کنیم.

فرحانی در پایان درباره دیگر تغییرات برنامه عنوان کرد: ما فکرها و ایده های زیادی داریم که باید ابتدا قرارداد بسته شود و بعد درباره آنها صحبت کنیم، از طرف دیگر مردم هم توقع دارند که برنامه زودتر روی آنتن برود و دائم در این باره از ما سوال می پرسند.