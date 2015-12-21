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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۸:۲۷

جواد فرحانی در گفتگو با مهر:

«خندوانه» هنوز با تلویزیون قرارداد نبسته است/ تغییرات زیادی داریم

«خندوانه» هنوز با تلویزیون قرارداد نبسته است/ تغییرات زیادی داریم

تهیه‌کننده «خندوانه» درباره وضعیت این برنامه که پیش‌تولید خود را در شبکه نسیم پشت سر گذاشته، بیان کرد که این برنامه هنوز با تلویزیون قراردادی نبسته است.

جواد فرحانی تهیه کننده «خندوانه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این برنامه که تاکنون دو فصل از آن در شبکه نسیم روی آنتن رفته است و این روزها در مرحله پیش‌تولید به سر می برد، گفت: ما فعلا در مرحله برآورد بودجه هستیم و هنوز قراردادی با تلویزیون نبسته ایم.

وی در جواب به سوالی درباره زمان تولید برنامه عنوان کرد: پیش‌تولید «خندوانه» انجام شده است و ما در حال حاضر منتظر هستیم تا قرارداد ببندیم و تا زمانیکه قرارداد نبندیم نمی توان درباره زمان تولید برنامه سخنی قطعی گفت.

تهیه‌کننده «خندوانه» با اشاره به این فصل از برنامه و تغییرات آن توضیح داد: این فصل از «خندوانه» تغییرات بسیاری خواهد داشت و برنامه به نوعی دگرگون خواهد شد. طراحی استودیوی برنامه تغییر کرده است و مخاطبان حاضر در استودیو چند برابر شده اند. ما هر هفته با رامبد جوان هم جلساتی داریم و او در عین حال که تولید فیلم «نگار» را دارد درباره پیش بردن «خندوانه» با هم همفکری می‌کنیم.

فرحانی در پایان درباره دیگر تغییرات برنامه عنوان کرد: ما فکرها و ایده های زیادی داریم که باید ابتدا قرارداد بسته شود و بعد درباره آنها صحبت کنیم، از طرف دیگر مردم هم توقع دارند که برنامه زودتر روی آنتن برود و دائم در این باره از ما سوال می پرسند.

کد مطلب 3004384
عطیه موذن

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