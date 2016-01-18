به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول از فصل سوم برنامه «خندوانه» با اجرا و کارگردانی رامبد جوان چند روز پیش در قزوین کلید خورد.

در این فاز که در آیتمی از برنامه با عنوان «کاروان خندوانه» پخش خواهد شد، این کاروان به سراغ استان های مختلف می رود. این کاروان در اولین مسیر خود به قزوین رفت و مهمان مردم این منطقه شد. قرار است این برنامه شور و نشاط را در میان مردم استان های مختلف ایجاد کند.

ضبط برنامه در استان قزوین تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت و بعد از آن ارومیه مسیر بعدی «کاوران خندوانه» خواهد بود. این کاروان قرار است نقاط دیدنی و جذاب ایران را در برنامه نشان دهد. همچنین در این سفرها به سبک زندگی نیز پرداخته می شود.

«کاروان خندوانه» همچنین در نظر دارد بهترین و شادترین استان را در برنامه معرفی کند و تیم «خندوانه» در آن استان برنامه خود را ضبط می کنند.

همزمان با حضور «کاروان خندوانه» در استان ها که اجرای آن را بهروز بقایی بر عهده دارد دکور این برنامه در حال ساخت است تا برنامه اسفند ماه از شبکه نسیم روی آنتن برود.