به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج فرهنگ سخاوت و مهربانی و بخشش عصر امروز دوشنبه «دیوار مهربانی» در محله رفعتیه کرمانشاه برای نیازمندان رونمایی و برپا میشود.
در این برنامه اقلام مورد نیاز نیازمندان از جمله لباس و پوشاک در قالب بستهبندی و آماده شده برای نیازمندان آویزان میشود.
این برنامه با مشارکت جمعی از مسئولان و خیران و نیز داوطلبان امور خیرخواهانه با هدف ترویج فرهنگ بخشش و سخاوت انجام میشود.
به گفته یکی از مسئولان برگزاری، این طرح قرار است تا در محلههای مرفه اقلام مورد هدف نیازمندان که استفادهای نمیشود جمع آوری و در اماکن مختلف برای نیازمندان مهیا شود.
این طرح در بسیاری از نقاط جهان انجام میشود و در کشور نیز برخی استانها در این راستا پیشگام شدند.
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