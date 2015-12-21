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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

با هدف ترویج فرهنگ سخاوت؛

«دیوار مهربانی» برای نیازمندان در کرمانشاه رونمایی می‌شود

«دیوار مهربانی» برای نیازمندان در کرمانشاه رونمایی می‌شود

کرمانشاه- با هدف ترویج فرهنگ بخشش و سخاوت «دیوار مهربانی» برای نیازمندان در کرمانشاه رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج فرهنگ سخاوت و مهربانی و بخشش عصر امروز دوشنبه «دیوار مهربانی» در محله رفعتیه کرمانشاه برای نیازمندان رونمایی و برپا می‌شود.

در این برنامه اقلام مورد نیاز نیازمندان از جمله لباس و پوشاک در قالب بسته‌بندی و آماده شده برای نیازمندان آویزان می‌شود.

این برنامه با مشارکت جمعی از مسئولان و خیران و نیز داوطلبان امور خیرخواهانه با هدف ترویج فرهنگ بخشش و سخاوت انجام می‌شود.

 به گفته یکی از مسئولان برگزاری، این طرح قرار است تا در محله‌های مرفه اقلام مورد هدف نیازمندان که استفاده‌ای نمی‌شود جمع آوری و در اماکن مختلف برای نیازمندان مهیا شود.

این طرح در بسیاری از نقاط جهان انجام می‌شود و در کشور نیز برخی استان‌ها در این راستا پیشگام شدند.

کد مطلب 3005914

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