سیداحمد مقدسی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات صنایع لبنی مبنی بر عدم کشش برای افزایش قیمت لبنیات، اظهارداشت: در ابلاغیه سازمان حمایت آمده کارخانجاتی که از پارسال قیمت محصولات خود را افزایش نداده‌اند، مجاز به افزایش ۶ درصدی قیمت ۳ فرآورده پرمصرف خود هستند، این درحالی است که پیش از این برخی از کارخانجات در سکوت مطلق، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و بنابراین این ابلاغیه شامل آنان نمی‌شود.

وی با بیان اینکه براساس ابلاغیه سازمان حمایت، تنها آن دسته از کارخانجات که از سال قبل افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند، مجاز به افزایش ۶ درصدی نرخ‌ها هستند، افزود: برخی از کارخانجات لبنی قبلا قیمت محصولاتشان را بالا برده‌اند و حالا که باید پول دامدار را بدهند، عوام فریبی کرده و می‌گویند بازار کشش ندارد و مردم توان خرید ندارند.

مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکره‌ای بین دامداران و صنایع لبنی در جریان است؟ گفت: ابلاغیه جدید سازمان حمایت براساس توافقی که در جلسه مشترک میان ما، صنایع لبنی و سازمان حمایت حاصل شد، تصویب و ابلاغ شده است، ضمن اینکه بعد از این، ما هیچ مذاکره‌‌ای با صنایع نداشته‌ایم.