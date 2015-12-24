نبی مکرم اسلام(ص) محور وحدت وتجلی اعظم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در مراسمی که پنجشنبه شب در مسجد حنفيه اهل سنت بجنورد به مناسبت میلاد باسعادت پیامبرعظیم الشان اسلام(ص) و با حضورعلما و طلاب اهل سنت و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و طلاب روحانیون شیعه برگزار شد، افزود: وحدت بین امت اسلامی یک باور و یک وحدت عملی است.

وی خراسان شمالی را استان گنجینه معرفت ها دانست و گفت: امروز شیعه و سنی در ایران اسلامی و به ویژه در این استان، زیر سایه ولایت و رهبری دینی با وحدت و همدلی زندگی می کنند.

وی تصریح کرد: مردم ما با وحدت عملی خود اجازه نخواهند داد که دشمنان اسلام و نظام در بین مسلمانان نفوذ کرده و بخواهند افکار استعماری و استکباری خود را در این کشورعملی کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه امت اسلامی باید در برابر سلطه گران و زورگویان عالم و در برابر قدرت های استکباری ید واحده باشند افزود: باید علیه توطئه های جهانی که امروز علیه اسلام در منطقه شکل گرفته و خون پاک مسلمانان بدون هیچ دلیلی به نام اسلام به زمین ریخته می شود، با همت مردان مرد و مجاهدان فی سبیل الله گرفته شده و منطقه خاورمیانه از لوث وجود داعشی هایی که مایه ننگ اسلام هستند پاک شود.

خشونت خاموش فرهنگ غرب است

وی با اشاره به جمله ای از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب، با عنوان وحشت و خشونت خاموش در منطقه، افزود: خشونت خاموش فرهنگ غرب است، فرهنگی که گروهی جنایتکار به نام اسلام، در کشورهای اسلامی کمک و تقویت می شوند تا با قتل عام مردم بی گناه اهداف خاص دنیای استکبار را دنبال کنند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: اینها کسانی هستند که دست پرورده فرهنگ غرب بوده و بویی از اسلام و مسلمانی نبرده اند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: دشمن تلاش می کند تا از اسلام عزیز چهره دیگری به مردم دنیا معرفی کند و آدم کشی، قتل، وحشت آفرینی و ناامنی را به نام اسلام پیوند بزند.

وی با اشاره به اعمال زشت، ناپسند و جنایات داعشی ها تصریح کرد: هیچکدام از این اعمال ننگین با آموزه های اسلام و پیامبر گرامی اسلام(ص) سازگاری ندارد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: می خواهند اسلام هراسی را به نام اسلام و به وسیله برخی از مسلمانان در دنیا مطرح کنند؛ در حالیکه مردم ما به هیچ وجه اجازه نفوذ به این گروههای انحرافی را نداده و نخواهند داد.

وی تاکید کرد: امروز اهل تسنن و تشیع در خراسان شمالی درکنارهم و در زیر پرچم اسلام و در لوای رهبری با مسالمت و با نجابت زندگی می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که ریشه های وحدت، همدلی و همزبانی روز به روز در بین این مسلمانان بیشتر شود.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به آیات قرآنی در مورد طرح امت واحده، بیان داشت: خدای متعال فرموده است که امتی که من دوست دارم شکل بگیرد امت واحده است.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه در قرآن امم واحده و یا امم اسلامی نداریم، افزود: آنچه مد نظر قرآن کریم است تشکیل امت واحده و امت اسلامی است.

وی گفت: امت واحده یعنی مسلمانانی که یک هدف و یک مقصد مشخصی را دنبال می کنند و همه فکر، ذکر و اندیشه آنها به سمت هدف واحد و مقدسی در حرکت است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: امت واحده بر محور ربوبیت الهی شکل می گیرد، امتی که مربی اش خداست.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه در امت واحده فرقی بین شیعه و سنی نیست، باور به مبدا و معاد را محور این امت دانست و گفت: با پذیرش توحید و معاد باید پایه های امت واحده را بسازیم و به دعوت قرآن پاسخ مثبت بدهیم.

حجت الاسلام یعقوبی اختلاف و درگیری را موجب هدردادن انرژی های مسلمانان دانست و افزود: این امر موجب می شود تا فرصت ها از دست رفته و تهدید دشمنان تشدید شود.

وی اظهار داشت: در امت واحده خداباوری ومعاد باوری دو رکن اصلی است که نیازمند واسطه است، و واسطه ما و حلقه وصل ما در این موضوع پیامبر گرامی اسلام(ص) است، که ما را هم به مبدا و هم به مقصد متصل می کند.

نبی مکرم اسلام محور وحدت است

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه نبی مکرم اسلام محور وحدت است، تصریح کرد: رسول گرامی اسلام(ص) تجلی اعظم اسماء و صفات الهی است و همه صفات نیک نیز در او تجلی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: هر کسی که بخواهد امت اسلام را از این محور جدا کند، چه شیعه و چه سنی باشد، ما او را دشمن اسلام و دشمن پیامبر اسلام (ص) می دانیم.

سنی وهابی و شیعه انگلیسی هر دو عامل ایجاد اختلاف

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه به همان اندازه که با سنی های وهابی میانه ای نداریم با شیعه انگلیسی هم مخالفیم، اظهار داشت: هردوی اینها عامل ایجاد اختلاف وعامل جنگ بین مسلمانان و مانع ایجاد امت واحده هستند.

وی افزود: متاسفانه در بین شیعیان نیز عده ای پیدا شده اند که از انگلیس دلار می گیرند و علیه مقدسات برادران اهل سنت مطالبی را برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی مطرح می کنند که هیچ ربطی به شیعیان واقعی و اسلام ندارد.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکید براینکه همه باید دشمن شناس باشیم، تصریح کرد: مسلمانان بدانند که اینها مزدوران و اجاره شده غربی ها هستند، و همانگونه که ما وهابیت را ما جزو اهل سنت نمی دانیم، اینها نیز مزدوران بیگانه اند که با آبروی اسلام از این طریق بازی می کنند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه اختلاف را بزرگترین مصیبت دنیای اسلام دانست و گفت: متاسفانه امروز آثار این اختلاف را در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله سوریه، یمن، عراق، افغانستان و... شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: دشمن تلاش می کند که به وسیله افراد نفوذی در بین سنی و شیعه، مانع اقتدار و یکپارچگی دنیای اسلام شود.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: بنابراین هم برادران اهل سنت و هم اهل تشیع باید در برابر حرکات و نقشه های شوم دشمنان و افراد نفوذی بصیرت و هوشیاری خود را حفظ کنند.

وی غلبه بر هوای نفس، صبور بودن جمعی در مقابل دشمن جسور، صله رحم و با هم بودن و اثبات کردن برادری دینی در عمل، و همچنین همراهی رهبری جامعه را رمز پیروزی مسلمانان در مقابل دشمنان دانست.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: در سفر مقام معظم رهبری به این استان ثابت شد که شیعه و سنی بر محور ولایت فقیه حرکت می کنند.

شکوه وحدت و شکوه حضور در انتخابات امسال

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری افزود: مردم ما با توکل به خدا و با بصیرت و آگاهی در انتخابات اسفندماه امسال شکوه وحدت و شکوه حضور خود را به نمایش خواهند گذاشت.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه در انتخابات رقابت وجود دارد نه دعوا، یادآور شد: مراقب باشید که مبادا دشمن به بهانه انتخابات در بین ما اختلاف ایجاد کند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: درانتخابات پیش رو خوب و بد وجود ندارد بلکه باید از بین خوبانی که وزارت کشور و شورای نگهبان تایید می کنند، خوب ترین ها و بهترین ها را برگزینید.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که از فیلترها و کانال های تعیین شده در قانون عبور کرده و اسامی آنها برای رقابت در انتخابات مجلس یا خبرگان اعلام شود، همه افرادی صالح و جزو خوبان هستند که مردم باید صالحترین و بهترین‌ها را برای خدمت به مردم انتخاب کنند.

حجت الاسلام یعقوبی بیان داشت: انتخابات به معنای اختلافات نیست، بلکه به معنای یک نشان اجتماعی و یک حضور همه جانبه در سایه وحدت و همدلی برای سرنوشت امورات کشور در زمینه های سیاسی و قانونگذاری است.

وی اظهار امیدواری کرد که در این ایام که نام زیبای وحدت رابه خود گرفته است دلهای همه مومنین اعم از شیعه و سنی به هم نزدیکترو اهداف مشترک آنان پررنگ ترو استقامت‌شان در برابردشمنان اسلام بیشتر از گذشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز این مراسم آخوند گلدی کمالی از علمای اهل سنت این استان پیرامون هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام(ص) سخنانی به زبان ترکمنی ایراد کرد.

در این مراسم علاوه بر قائم مقام نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس حوزهای علمیه خراسان شمالی و شماری از مسئولان دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی حضور داشتند.

۱۲ تا ۱۷ ربیع الأول از سوی حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است .