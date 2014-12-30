جشن وحدت ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج با بیان اینکه وحدت از ضروری‌ترین مسائل روز جوامع اسلامی است، گفت:وحدت و یکپارچگى مسلمانان و لزوم اتحاد و اتفاق کلمه میان آنها براى همه موحدان و خداپرستان روى زمین، از تعالیم و آموزش هاى اساسى آیین اسلام و از اصول فرهنگ قرآنى است.

وی عنوان کرد: همه باید با توجه به موارد اتفاق خویش اتحاد و انسجام خویش را حفظ کنند و با اتحاد خویش توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند.

مسئول دبیرخانه هیات نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان اظهارداشت: هدف از بنیانگذاری هفته وحدت توسط حضرت امام خمینی (ره) نیز جلوگیری از تفرقه امت اسلامی بود و ایشان با این ابتکار بر حفظ وحدت میان مسلمانان در برابر دسیسه های دشمنان اسلام تاکید کردند.

وی از برگزاری جشن وحدت همزمان با گرامیداشت هفته وحدت در ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و افزود: همزمان با آغاز ماه ربیع الاول در همه مساجد شهر و روستا و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ویزه برنامه های هفته وحدت آغاز و با حضور پرشور آحاد مردم برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه هیات نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان بیان کرد: اگر مسلمانان، قرآن و پیام‌های رهایی‌بخش این کتاب آسمانی را سر‌لوحه امور سیاسی و اجتماعی خویش قرار دهند، هیچ قدرتی را یارای مقابله با آنان نیست و امت اسلام در سایه پرچم لا اله الاّ اللّه، می‌تواند بر تمام شیاطین جهان و نیروهای استکباری پیروز شود.



گلباغی با اشاره به فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور پرشور اعضای کانون های مساجد در برنامه های هفته وحدت ادامه داد: هفته وحدت ثمره اندیشه متعالی معمار کبیر انقلاب است و بر تک‌تک ما واجب است تا تمامی لحظات این هفته را مغتنم‌ترین فرصت برای تحکیم وحدت و زدودن اختلاف‌ها و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان بدانیم و با اتحاد راستین مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان شرق و غرب وارد آوریم.

وی عنوان کرد: هفته وحدت یکی از آرمان‌های امام راحل(ره) است که لازم است با برگزاری ویژه برنامه های متناسب در راستای همدلی و مودت مسلمانان گام برداشت.