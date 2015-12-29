به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله مؤمنی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که این روزها در حال ایفای نقش در سریال «معمای شاه» بود، امشب سه شنبه هشتم دی ماه بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی قرار بود فردا نهم دی برای ادامه بازی در سریال «معمای شاه» جلوی دوربین برود.

مومنی در سال ۱۳۲۲ در اردبیل زاده شد و در این سال ها به بازیگری و کار دوبله مشغول بوده است. او پیش از این در سریال «آفتاب و زمین» در نقش پدر امام خمینی(ره) و همچنین در نقش میرزا کوچک‌خان بازی کرده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این بازیگر و دوبلور قدیمی را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.