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۸ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۲۷

ولی‌الله‌ مومنی دوبلور و بازیگر پیشکسوت دار فانی را وداع گفت

ولی‌الله‌ مومنی دوبلور و بازیگر پیشکسوت دار فانی را وداع گفت

ولی الله مومنی دوبلور و بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون که در حال حاضر سریال «معمای شاه» با بازی وی از شبکه یک در حال پخش است، ساعاتی پیش درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله مؤمنی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که این روزها در حال ایفای نقش در سریال «معمای شاه» بود، امشب سه شنبه هشتم دی ماه بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی قرار بود فردا نهم دی برای ادامه بازی در سریال «معمای شاه» جلوی دوربین برود.

مومنی در سال ۱۳۲۲ در اردبیل زاده شد و در این سال ها به بازیگری و کار دوبله مشغول بوده است. او پیش از این در سریال «آفتاب و زمین» در نقش پدر امام خمینی(ره) و همچنین در نقش میرزا کوچک‌خان بازی کرده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این بازیگر و دوبلور قدیمی را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.

کد مطلب 3012549
عطیه موذن

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    نظرات

    • جواد ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      0 0
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      خدا رحمت‌شان کند
    • سید محمد سلیمانی ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      0 0
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      خدایش بیامرزد و روحش غریق رحمت تسلیت به خانواده محترمش و به ویژه اعضای اتجمن گویندگان و مدیران دوبلاژ
    • علي پيامي ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      روحش شاد...
    • امیررستمی ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      بازهم یک بزرگ دیگر را از دست دادیم.روحش شاد
    • کریمی ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      روحش شاد
    • سحر جنگلی ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      0 0
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      با عرض تسلیت خدمت جامعه هنرمندان و خانواده ایشان روحشان شاد . از طر ف خانواده جنگلی
    • سعید ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      0 0
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      باسلام خدایش بیامرزد افسوس...که عجب هنرمندی از پیشمان رفت یادوخاطرش گرامی میرزاکوچک سینمای ایران هم پرکشید.

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