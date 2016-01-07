ششمین جشنواره «عمار» برندگانش را شناخت/ رونمایی از یک جایزه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم «عمار» به دبیری نادر طالب زاده اکنون با قرائت آیاتی از قرآن مجید توسط فاطمه صدرزاده دختر شهید صدرزاده از مدافعین حرم در شامگاه پنجشنبه ۱۷ دی ماه در سالن حجاب آغاز شد و علی صدری نیا اجرای مراسم را همچون افتتاحیه بر عهده دارد.

فاطمه صدرزاده دختر ۷ ساله شهید صدرزاده از شهدای مدافع حرم اهل بیت (ع) و رزمنده جبهه مقاومت، حافظ چهار جزء قرآن است و سوره اعلی را در اختتامیه جشنواره عمار قرائت کرد.

بعد از قرائت قرآن، سرود تصویری جمهوری اسلامی ایران در سالن حجاب طنین انداز شد و پس از پخش کلیپ «سلام»، اختتامیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اجرای علی صدری نیا گوینده سلسله برنامه‌های مشهور «دکتر سلام» کار خود را شروع کرد.

برندگان بخش «برنامه تلویزیونی»

در ادامه مراسم نوبت به معرفی برندگان ششمین دوره جشنواره عمار رسید و هیات داوران در بخش «برنامه تلویزیونی» ضمن تقدیر از محسن مقصودی برای تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی «ثریا» و محمود بابایی برای تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی «مهربانو» و محمدرضا شفاه برای تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی «بگو بخند»، لوح افتخار این بخش را به سعید بشیری برای تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی «سرزمین بهار» به دلیل پرداختن به جانبازان موج انفجاری تقدیم کرد.

همچنین هیات داوران «فانوس» این بخش را به محمد براتی برای تهیه کنندگی دو برنامه تلویزیونی «سوگ در قفس» به دلیل پرداختن به نقش مهم هیات‌های مذهبی در گرایش دینی و برنامه تلویزیونی «چشمان پُر توان» به دلیل به تصویر کشیدن فرهنگ شکرگذاری و توکل اهدا کرد.

برندگان بخش مسابقه «انیمیشن»

در این بخش از مراسم اختتامیه هیات داوران در بخش «موشن گرافیک و موشن کُمیک»، ضمن تقدیر از مجید آسودگان برای کارگردانی اثر «مدرسه تاریخ شفاهی» لوح افتخار این بخش را به حامد پاشایی برای کارگردانی اثر «تحریم»، محمدعلی عسگری برای کارگردانی اثر «Half men» و محمد ناصری‌فر برای کارگردانی اثر «یادم تو را فراموش(کدام حق)» به دلیل همت در پرداختن به موضوع سبک زندگی اهدا کرد.

همچنین هیات داوران فانوس این بخش را به محمدرضا رضائیان و شعیب حسینی برای کارگردانی اثر «آنچه دادیم آنچه گرفتیم» به دلیل بیان مسائل روز، جامعیت مطلب، رنگ بندی و تصویر کردن مفاهیم تخصصی اهدا کرد و همچنین سید حامد قاسمی و علی رهجو برای کارگردانی اثر «پول در صدر اسلام» بخاطر گرافیک یک دست و پاسخ تصویری به یک پرسش رایج فانوس این دوره از جشنواره را دریافت کردند.

هیات داوران در بخش «پویانمایی» ضمن تقدیر از مجید آسودگان برای کارگردانی اثر «REVOLOTION» و مهسا زینی برای کارگردانی اثر «بنیان»، لوح افتخار این بخش را به محسن صالحی فرد برای کارگردانی اثر «نافرمانی» به دلیل استفاده درست از ظرفیت های بیانی پویانمایی و ایمان یونسی برای کارگردانی اثر «تولد یک رویا» استفاده مناسب از تکنیک پویانمایی دو بعدی و پرداخت به یک موضوع روز تقدیم کرد.

همچنین هیات داوران فانوس این بخش را به محمد خیراندیش دولابی برای کارگردانی اثر «دم جُنبونک‌ها» برای دستاورد فنی، رسول آذرگون برای کارگردانی اثر «بچرخ تا بچرخیم» به دلیل نگاه نو در بیان موضوعات روز و امیر سبیعی برای کارگردانی اثر «دو نفر بر فراز یک منبر» به دلیل تناسب داستان و قالب با مخاطب اهدا کرد.

برگزیدگان بخش مسابقه «داستانی»

هیات داوران در بخش داستانی بلند، لوح افتخار را به صادق صادق‌دقیقی برای کارگردانی اثر «تا آمدن احمد» و روح‌ الله سهرابی برای کارگردانی اثر «خاکستر و برف» اهدا کرد.

همچنین هیات داوران، لوح افتخار فیلمنامه این بخش را هم به مهدی محمدی به نمایندگی از گروه نویسندگان برای فیلم داستانی «فرزانه» به دلیل ترویج فرهنگ حجاب و نماز و لوح افتخار بازیگری را هم به شیده یزدانی برای بازیگری در فیلم «فرزانه» تقدیم کرد.

هیات داوران فانوس بهترین تهیه کنندگی این بخش را به پروانه مرزبان برای تهیه کنندگی فیلم «تا آمدن احمد» اهدا کرد.

داستانی نیمه بلند

هیات داوران در بخش داستانی نیمه بلند، لوح افتخار فیلمنامه را به محمود عرفانی برای اثر «نامه های سنگی» و لوح افتخار بازیگری را به سوگل طهماسبی برای بازیگری در فیلم «هنگامه» تقدیم کرد.

هیات داوران، فانوس کارگردانی این بخش را به امیر داسارگر برای کارگردانی فیلم «هنگامه» اهدا نمود.

همچنین هیات داوران، جایزه ویژه این بخش را به حسین ریگی برای کارگردانی فیلم «جاده مرزی» تقدیم کرد.

داستانی کوتاه

هیات داوران در بخش داستانی کوتاه، لوح افتخار را به داود جلیلی برای کارگردانی اثر «پستوی خالی» اهدا کرد.

هیات داوران فانوس این بخش را به مهدی امینی برای کارگردانی اثر «تشویق» به دلیل خلاقیت و نگاه متعهد تقدیم کرد.

هیات داوران فانوس بهترین اثر را به علی دلکاری برای فیلم «هوادار» تقدیم کرد.

یک فانوس ویژه برای فرج الله سلحشور

هیات داوران فانوس جشنواره عمار را بخاطر تلاش برای پرورش نیرو‌های انقلابی و تهیه کنندگی مجموعه آثار داستانی «قصه های تبیان» به فرج الله سلحشور اهدا کرد.

همنوایی مداح اهل بیت با آهنگران

پخش کلیپ هایی درباره شهدای مدافع حرم از جمله سردار همدانی، مهدی نوروزی و مصطفی صدرزاده از دیگر بخش های این مراسم است. میثم مطیعی مداح اهل بیت(ع) که در این بخش از مراسم به مرثیه‌خوانی پرداخت از حاج صادق آهنگران دعوت کرد که با وی همخوانی کند. آهنگران شعر معروف خود «با نوای کاروان» را اجرا کرد که حاضران در مراسم با نوای وی سینه زنی کردند.

پس از ایجاد فضای معنوی با اجرای مطیعی و آهنگران نوبت به تجلیل از خانواده شهدای حرم و جبهه مقاومت رسید.

خانواده شهید صدرزاده که فرماندهی گردان عمار لشکر فاطمیون را برعهده داشت و در ظهر تاسوعای محرم سال جاری در حین درگیری با نیروهای تروریست توسط تک‌تیرانداز نیروهای تکفیری در حلب سوریه به شهادت رسید در این بخش مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

همسر شهید صدرزاده در سخنانی گفت: به ساحت مقدس امام زمان(عج) و امام راحل و رهبر معظم انقلاب و شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم درود می فرستم. نام این جشنواره بسیار گرانقدر است و نام مردی بزرگ چون عمار را برخود دارد و ان‌شاءالله که ادای دین کاملی به نام مقدس عمار باشد. عمار به حق خدمت بسیاری به اسلام کرد؛ خدمتی از جنس بصیرت و البته می توان گفت حضرت زینب(س) نیز نقشی عمارگونه در تاریخ اسلام داشته است.

وی با اشاره به اتفاقات سال ۸۸ بیان کرد: اگر در آن زمان عمارها حضور داشتند فتنه نمی‌توانست این میزان خسارت به کشورمان وارد کند و درنهایت هم دیدیم که علی زمانه خودشان به میدان آمدند.

این همسر شهید درباره جشنواره عمار اشاره کرد: امیدوارم شرکت‌کنندگان در این جشنواره باعث سرافرازی آرمان‌های انقلاب اسلامی شوند.

خانواده های شهدا رضا اسماعیلی، مهدی نوروزی، مصطفی صدرزاده، سردار همدانی، عزیزی، تقوی فر، برجسته و توسلی در این مراسم تجلیل شدند.

برندگان بخش مسابقه مستند «مدافعان حرم»

در ادامه مراسم برگزیدگان بخش‌ مسابقه مستند «مدافعان حرم» معرفی و تقدیر شدند.

هیات داوران در بخش «مدافعان حرم» ضمن تقدیر از حسین پالیزدار برای کارگردانی اثر «ابو وهب» و روح الله رفیعی برای کارگردانی اثر «فرمانده جواد»، لوح افتخار این بخش را به محسن اردستانی رستمی برای کارگردانی اثر «معلم» و حجت الاسلام ساسان فلاح‌فر برای کارگردانی مجموعه مستند «روایت نصر» اهدا کرد.

همچنین هیات داوران فانوس این بخش را به حمید عبدالله زاده برای کارگردانی اثر «ایرانی‌های مرتد» تقدیم کرد.

حضور خانواده های شهدای نیجریه ای

در این بخش از مراسم از خانواده شهدای نیجریه ای دعوت شد تا روی سن حاضر شوند و برای آزادی شیخ زکزاکی دعا کردند.

برگزیدگان بخش مسابقه مستند «ایران و آمریکا، هفت تیر و بیداری اسلامی و جهان»

مجری مراسم برای خواندن اسامی برگزیده های بخش «ایران و آمریکا» از مخاطبان داخل سالن خواست که بعد از اعلام جوایز سه بار مرگ بر آمریکا بگویند.

هیات داوران، در بخش «ایران و آمریکا» ضمن تقدیر از محمد برادران برای کارگردانی اثر «چریک کوچک» و مصطفی آتش‌مرد برای کارگردانی «ایستاده بر موج»، لوح افتخار این بخش را به سید محسن موسوی برای کارگردانی «ماجراهای هکتور و سه کله پوک» به دلیل استفاده از ظرفیت‌های هنری و دارا بودن محتوای ارزشمند، ایمان گودرزی برای کارگردانی اثر «۴۴۴ روز» به دلیل پژوهش قوی و استفاده از آرشیو و به حسین مطلبی برای کارگردانی اثر «نان و هسته‌ای» دلیل ایده و سوژه جسورانه اهدا کرد.

فانوس این بخش به علی شیرزادیان برای کارگردانی مستند «عدالت آمریکایی» به دلیل خلاقیت و نوآوری، محمد رخشانی‌صابر برای کارگردانی مستند «نسل سوم» به دلیل انتخاب سوژه تاثیرگذار و علیرضا بوالی برای کارگردانی مستند «شطرنج با گرگ‌ها» به دلیل پژوهش کاربردی تقدیم کرد.

در این بخش فانوس فیلم مستند «شطرنج با گرگها» ساخته علیرضا بوالی را محسن مقصودی تهیه کننده برنامه «ثریا» دریافت کرد.

وی بعد از دریافت این جایزه پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: ما خجالت می کشیم که جلوی خانواده شهدا از ما تقدیر شود.

وی همچنین درباره مستند «شطرنج با گرگها» عنوان کرد: ما خیلی ناراحت هستیم که آنچه را که در مستند «شطرنج با گرگها» بیان کردیم نتایجش یکی یکی حاصل می شود و پیش بینی منتقدان در مورد قضیه برجام به تدریج عملی می شود. امیدوارم نگاه دولت محترم نسبت به منتقدان تغییر کند و با سعه صدر انتقادات ما را بشنوند.

محمد رخشانی کارگردان فیلم «نسل سوم» پشت تریبون قرار گرفت و گفت: ای مادران شهدا من به شخصه خیلی شرمنده هستم که نتوانستم کاری کنم. دعا کنید که ما اثرگذار باشیم و کاری کنیم تا بلکه کمی از این شرمندی در بیاییم.

هیات داوران در بخش «بیداری اسلامی و جهانی» ضمن تقدیر از محمد حبیبی منصور برای کارگردانی اثر «مرز بی پایان» و سعید فرجی برای کارگردانی اثر «سمیر»، لوح افتخار این بخش را به ناصر نادری برای کارگردانی اثر «رد پای فرشته» به دلیل پرداخت به ابعاد فرهنگی- اجتماعی حضور جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت اهدا کرد.

همچنین هیات داوران، فانوس این بخش را به محسن اسلام‌زاده برای کارگردانی مستند «تنها میان طالبان» به دلیل خطرپذیری و جسارت در کار تقدیم کرد.

محسن اسلام زاده کارگردان مستند «تنها میان طالبان» که فانوس بخش بیداری اسلامی و جهانی را دریافت کرد پس از اینکه جایزه خود را دریافت کرد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من همان محسن اسلام زاده هستم که همیشه بدنبال وحدت بوده ام و همیشه شرمنده شهدای اهل سنت بوده ایم.

وی به خانواده شهید رضا اسماعیلی اشاره کرد و گفت: پیکر رضا اسماعیلی بدون سر به ایران برگشت و این مساله به شدت دردناکی است.

هیات داوران در بخش «هفت تیر» اثری را شایسته عنوان کاندیدا و دریافت جایزه ندانست.

برگزیدگان بخش مسابقه مستند «جبهه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی»

هیات داوران در بخش «جبهه فرهنگی» ضمن تقدیر از سید جمال عود سیمین برای کارگردانی اثر «محرم ملکوت» به دلیل پرداختی موفق به فرازی از شخصیت آیت الله خوش‌وقت و سیدحمید میرحسینی برای کارگردانی اثر «آن یک نفر» به دلیل معرفی یک تصویر بردار و هنرمند انقلابی و ایثارگر، لوح افتخار این بخش را به محمد صفا برای کارگردانی اثر «مسیر هشت میلیمتری» به دلیل روایت گیرا از حرکت جهادی یک هنرمند از نقطه تولید تا توزیع و امیر مهریزدان برای کارگردانی اثر «از ساقه تا صدر» به دلیل اثری خوش ساخت و پرداخت به فرازی از شخصیت امام اهدا کرد.

هیات داوران، فانوس این بخش را به محمد حبیبی منصور برای کارگردانی مستند «معلم» به دلیل ارائه روان از یک سوژه مردمی تقدیم کرد.

همچنین هیات داوران جایزه ویژه این بخش را به محمد حسن یادگاری برای کارگردانی مستند «بار دیگر مردی که دوست می‌داشتیم» اهدا کرد.

هیات داوران در بخش «اقتصاد مقاومتی» ضمن تقدیر از میثم صبوحی برای کارگردانی اثر «همه چیز برای من» به دلیل توجه به موضوع مصرف‌گرایی به عنوان مساله مبتلابه جامعه، امیر صلح میرزایی برای کارگردانی اثر «فروپاشی» به دلیل خلاقیت در انتخاب موضوع و جسارت در طرح و اجرا و محمدصادق رمضانی‌مقدم و علی‌محمد خانیکی برای کارگردانی اثر «یک روز، یک زندگی» به دلیل روایتی موفق از یک فضای محدود و به تصویر کشیدن شرافت کار در عین بی‌نیازی، لوح افتخار این بخش را به قدرت باقری برای کارگردانی اثر «حرکت و برکت» به دلیل موفقیت کارگردان در به تصویر کشیدن تداوم جهاد از جبهه نظامی تا اقتصادی و ترجمان مرگ بر آمریکا در حوزه اقتصاد تقدیم کرد.

هیات داوران فانوس این بخش را به فاطمه مرزبان برای کارگردانی اثر «عروس وامنان» و علیرضا بوالی برای کارگردانی اثر «نزدیک‌تر از نیویورک» به دلیل روشنگری، پرداختن به هنگام، جسورانه، جامع و منصفانه به مساله هسته‌ای اهدا کرد.

یک پذیرایی متفاوت و صحبت های بی ریای ننه عصمت

همچنین در اختتامیه ششمین جشنواره فیلم عمار از حاضران با نان کُوک پخته شده توسط بانوان جهادگر ملاردی پذیرایی به عمل آمد.

ننه عصمت که پیش از این دستکش او به عنوان جایزه ویژه جشنواره عمار قرار داده شد در بخشی از برنامه امشب گفت: من هیچ کاری نکرده ام که خوب باشد و شرمنده خانواده شهدا و شرمنده شما هستم.

وی در حالی که در میان حضار نشسته بود و میکروفن به او داده شده بود، اظهار کرد: من هر کاری می کنم برای مدافعان حرم و برای آنهایی است که برای کشور می جنگند و از آنهایی که صحبت های من را گوش کرده اند و برای مدافعان حرم دستکش و کلاه بافتند ممنون هستم. شبانه روز این افراد را دعا می کنم که این کارهای خیر را انجام می دهند.

ننه عصمت که با لهجه یزدی سخن می گفت، ادامه داد: من همچنین از خانواده شهدا و از عماری ها که اینقدر در راه دین و قرآن زحمت می کشتند ممنون هستم. انشاالله عاقبت به خیر باشند.

بعد از سخنان ننه عصمت، مخاطبان داخل سالن برای تجلیل از وی چند ثانیه ای ایستادند. از نکات زیبای این بخش این بود که ننه عصمت با کیسه ای از بافته های خود و ۲۵ هزار تومان کمک نقدی برای مدافعان حرم به سالن آمده بود.

پس از این بخش که حال و هوایی متفاوت به مراسم بخشید برگزیدگان بخش‌ مسابقه مستند «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم»، «تاریخ سیاسی» و «فتنه ۸۸» معرفی شدند.

برگزیدگان بخش «نقد درون گفتمانی»

هیات داوران در این بخش ضمن تقدیر از علی شفیعی برای کارگردانی اثر «نسخه ایرانی» و محسن حاج‌کرمی برای کارگردانی اثر «اگر با خدا نجنگیم»، لوح افتخار بخش «نقد درون گفتمانی» را به علی طالبی طادی برای کارگردانی اثر «شادی وحشتناک»، محسن اردستانی رستمی برای کارگردانی اثر «گنج پنهان» و میثم جهان‌بین برای کارگردانی اثر «پهلوانی برای امروز» اهدا کرد.

هیات داوران فانوس بخش «نقد درون گفتمانی» را به ایلیا علوی برای کارگردانی اثر «آرزو» تقدیم کرد.

برگزیدگان بخش «جنگ نرم»

هیات داوران در این بخش ضمن تقدیر از علی پاجانی برای کارگردانی فیلم «لباس ایرانی»، لوح افتخار بخش «تاریخ سیاسی» را به مصطفی موسوی‌تبار برای کارگردانی «زن بودن به روایت طاهره لباف» تقدیم کرد.

همچنین هیات داوران، فانوس این بخش را به مجید عزیزی برای کارگردانی فیلم «بدون مرز» اهدا کرد.

مجید عزیزی کارگردان فیلم مستند «بدون مرز» درباره اثر خود بیان کرد: مستند من درباره یک پزشک ایرانی بود که داوطلب می شود به کشورهای قاره آفریقا برود و به مسائل درمانی در این کشورها کمک کند و من لازم می دانم که از او تشکر کنم. در آفریقا به او اجازه داده می شود که به خاطر اقدامات خود نام مرکز درمانی را که در آفریقا راه اندازی می کند خودش انتخاب کند و او هم نام «علی بن موسی الرضا» را برای مرکز درمانی خود انتخاب کرده و موفق می شود به عنوان سفیر صلح و دوستی کشور ایران، تقدیرنامه هایی را در آفریقا کسب کند. امیدوارم ما بتوانیم همه جا سفیر صلح و دوستی باشیم و سفارت های مردمی را در جهان ایجاد کنیم به جای اینکه سفارتخانه های دیگران را در کشور ما مورد تعرض قرار دهند.

برگزیدگان بخش «تاریخ سیاسی»

هیات داوران در این بخش، ضمن تقدیر از مهدی فارسی برای کارگردانی «خاطرات خانه متروک»، لوح افتخار این بخش را به ایمان گودرزی برای کارگردانی فیلم «فرزند سیا» اهدا کرد.

برگزیدگان بخش «فتنه ۸۸»

هیات داوران فانوس این بخش را به احسان جعفرپیشه برای کارگردانی فیلم «هشت هشت» اهدا و همچنین هیات داوران جایزه ویژه این بخش را هم به مهدی نقویان برای کارگردانی فیلم «برادران» اهدا کرد.

برگزیدگان بخش مسابقه مستند «دفاع مقدس»

هیات داوران در بخش «دفاع مقدس» ضمن تقدیر از روح اله کاظمی زاده برای کارگردانی اثر «بانو»، صغری مرادی برای کارگردانی «قرار» و مجید خانلری مقدم برای کارگردانی «مادرش عزیز نبود»، لوح افتخار این بخش را به حسین تهرانی برای کارگردانی اثر «بازگشت قهرمان» به دلیل ارائه مبتکرانه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان و هادی حاجتمند برای کارگردانی اثر «آنا» به دلیل انتخاب و پرداخت مناسب به مادران شهید و شهیدان گمنام اهدا کرد.

همچنین هیات داوران، فانوس این بخش را به علیرضا باغیشنی برای کارگردانی مستند «بابا حاجی» به دلیل نگاه خلاقانه برای تبیین نقش روستاییان در دفاع مقدس و یوسف حاتمی‌کیا و مهدی برجیان برای کارگردانی مستند «چشم جنگ» به دلیل جسارت در طرح سوژه نو و پرداخت مناسب تقدیم کرد.

رونمایی از جایزه ویژه جدید جشنواره عمار

در این مراسم از جایزه ویژه جدید جشنواره مردمی فیلم عمار با عنوان جایزه ویژه موزائیک «مرگ بر آمریکا» رونمایی شد. همسر مهدی نقویان بعد از دریافت جایزه وی، آن را به محمدهادی نوروزی فرزند شهید مهدی نوروزی اهدا کرد.

این جایزه برای نخستین بار به مهدی نقویان کارگردان اثر «برادران» در حوزه فتنه ۸۸ تقدیم شد. در این بخش کلیپ موزائیک مرگ بر آمریکا به نمایش در آمد.

رونمایی از قطعه «أین الفاطمیون»

رونمایی از آهنگی به خوانندگی علی اکبر قلیچ فرزند شهید قلیچ از دیگر بخش های مراسم اختتامیه بود. موضوع این قطعه مدافعان حرم به ویژه افرادی با ملیت افغانستانی بود. نام این قطعه «أین الفاطمیون» بود که به شهدای افغانستانی مدافع حرم حضرت زینب (س) تقدیم شد. این قطعه به سفارش موسسه مصاف تهیه شده است.

قاسم صرافان شاعر و امید رهبران تنظیم کننده این ترانه هستند.

خانواده های شهدای مدافع حرم، نادر طالب زاده دبیر جشنواره، وحید جلیلی مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره، فعالان جبهه انقلاب و فیلمسازان و شرکت کنندگان این دوره از جشنواره «عمار» از حاضران در این مراسم بودند.