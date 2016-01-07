به گزارش خبرنگار مهر، جمال شورجه یکی از اعضای هیات داوران ششمین جشنواره فیلم «عمار» در اختتامیه جشنواره فیلم عمار که امشب پنجشنبه ۱۷دی ماه برگزار شد درباره فرج الله سلحشور گفت: فرج الله سلحشور علمدار و پرچمدار سینمای انقلاب است.

وی ادامه داد: از بدو ورود من به حوزه هنری، فرج الله سلحشور فعالیت هنری می کرد. آثار او آمیخته با قرآن، شعائر دینی و سنت رسول خدا است.

این کارگردان سینما با اشاره به ویژگی های سلحشور بیان کرد: در طول سالیانی که ما در خدمت سلحشور بودیم او با وضو سر فیلم ها حاضر می شد و با وضو، فیلمنامه ها را می خواند و هیچ گاه کوچکترین خللی در باورهایش به وجود نیامد.

شورجه با اشاره به علاقه سلحشور به شهدای انقلاب عنوان کرد: من همیشه می دیدم که اشک سلحشور برای شهدای انقلاب جاری می شود و الان به سیاستگذاران جشنواره عمار به خاطر این جشنواره مردمی که آغشته به عطر شهدا است تبریک می گویم. امیدوارم این حرکت مردمی هر روز دامنه تر شود و توسعه پیدا کند و دست اندرکاران آن بیش از پیش موفق باشند.

فرج الله سلحشور به خاطر وضعیت نامساعد خود نتوانست در این جشنواره حاضر شود و فرزندش این جایزه را دریافت کرد.

هیات داوران فانوس جشنواره عمار را بخاطر تلاش برای پرورش نیرو‌های انقلابی و تهیه کنندگی مجموعه آثار داستانی «قصه های تبیان» به فرج الله سلحشور اهدا کرد.