جشنواره فیلم «عمار» مراقب باشد از قالب مردمی خارج نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان در اختتامیه ششمین جشنواره فیلم «عمار» که امشب پنجشنبه ۱۷ دی ماه برگزار شد به ویژگی های این جشنواره اشاره کرد و گفت: این نکته را ابتدا باید بگویم که مسئولان این جشنواره باید نام اسلامی را بر آن قرار دهند البته اینکه کلمه مردمی را در عنوان یک جشنواره بکار بردیم به معنای اسلامی هم هست. کاری که مردمی نباشد، اسلامی هم نیست. جشنواره ای که به صورت مردمی برگزار می شود هم اسلامی است و هم جهانی.

وی افزود: من از مسئولان جشنواره عمار می خواهم به معنای آن یعنی عمار توجه کنند و در حرکت در مسیر جشنواره از معنای آن خارج نشوند و همانند سایر جشنواره هایی که از مردمی بودن خارج شدند، نباشند.

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به مردمی بودن این جشنواره عنوان کرد: جشنواره ای مردمی خواهد بود که جهانی است و زمانی که می گوییم مردمی، از آفریقا تا سرزمین های اسلامی نمادهایشان در این جشنواره وجود دارد. بنابراین وقتی گفته می شود جشنواره مردمی، نه نیازی هست بگوییم اسلامی و نه نیازی هست از عنوان بین المللی استفاده کنیم و همچنین این جشنواره با عنوانی که دارد همانطور که گفته شد دغدغه همه مردم از آفریقا تا دیگر بلاد اسلامی که مردمانی در آنجا به شهادت رسیده اند، دارد.

وی درباره ویژگی های عمار که یکی از صحابه پیامبر بود گفت: برای بسیاری مهم بود که ببینند عمار به دست چه کسی کشته می شود زیرا او در هر جبهه ای که باشد بقیه باطل هستند. عمار معیار تشخیص حق و باطل بود. در جنگ صفین نیز بسیاری منتظر بودند تا ببینند عمار به کدام طرف می رود و توسط چه کسی کشته می شود حتی زمانی که عمروعاص، عمار را کشت بیان کرد که حضرت علی باعث شده است تا عمار کشته شود.

حجت الاسلام پناهیان با ذکر نکته دیگری از عمار بیان کرد: در جنگ احد، یهودی ها خطاب به عمار بیان کردند که چرا شما شکست خوردید؟ و عمار به آنها پاسخ داد پیامبر شرطی گذاشتند که اگر کسی حرف مرا گوش کند من ضمانت می کنم که او بتواند کوه ها را جابه جا کند ولی ما حرف پیامبر را گوش نکردیم. به این ترتیب عمار در زمان پیامبر هم موجب می شد که حق و باطل تشخیص داده شود و من امیدوارم که جشنواره چراغی باشد تا تاریکی ها را روشن کند.

وی به دعای شهید چمران در طول عمرش اشاره کرد و تاکید کرد: شهید چمران این دعا را همواره بیان می کرد که خدایا مرا میزان حق و باطل قرار بده؛ این به معنای این است که این شهید بزرگ از خدا خواسته که مردم حق را از روی او تشخیص دهند.