  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۰

قیمت جهانی نفت دوباره کاهش یافت

قیمت جهانی نفت دوباره کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز دوشنبه با بیش از ۲ درصد کاهش روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در اولین روز معاملات آتی هفته جاری میلادی به علت انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین و به دنبال آن کاهش تقاضا، روند نزولی به خود گرفت. همچنین براساس باور کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش بیشتر قیمت نفت و عدم بهبود بازار انرژی می رود.

در همین حال، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه با ۸۹ سنت کاهش، تقریبا با بیش از ۲.۶ درصد تنزل به قیمت ۳۲ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۲.۳ درصد کاهش در برابر ۳۲ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.  

 

کد مطلب 3020689
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها