قیمت جهانی نفت دوباره کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در اولین روز معاملات آتی هفته جاری میلادی به علت انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین و به دنبال آن کاهش تقاضا، روند نزولی به خود گرفت. همچنین براساس باور کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش بیشتر قیمت نفت و عدم بهبود بازار انرژی می رود.

در همین حال، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه با ۸۹ سنت کاهش، تقریبا با بیش از ۲.۶ درصد تنزل به قیمت ۳۲ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۲.۳ درصد کاهش در برابر ۳۲ دلار و ۳۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.