به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام و المسلمین موسی الرضا تیموری، مدیر کل دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق کشور و دبیر همایش ملی اخلاق نبوی، الگوی بشری گفت: در شرایطی که دشمنان اسلام، با سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای و اسلام هراسی تلاش دارند تا چهره نورانی پیامبر اعظم را به خیال خام خویش مخدوش کنند، با بهره گیری از آیات قرآن کریم که پیامبر اسلام را الگو و اسوه و رحمت برای عالمیان معرفی می کند اولین همایش اخلاق نبوی الگوی بشری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش در سه محور با پانزده موضوع به صورت علمی و تخصصی به بررسی زندگی فردی و اجتماعی و سیره و روش حکومتی پیامبر رحمت می پردازد و تلاش دارد که ابعاد گسترده اخلاقی و سبک و روش برخورد آن حضرت با موافقان و مخالفان را تبیین کند.

حجت الاسلام و المسلمین موسی الرضا تیموری مدیر کل دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق کشور افزود: متاسفانه حرکتهای افراطی که از ناحیه گروه های تندرو در جهان اسلام شکل می گیرد و در قالب داعش و القاعده و وهابیت بروز می کند، چهره نورانی پیامبر اعظم را خدشه دار کرده است و مسلمانان را در دنیای غرب با نظر و دیدگاه افراط گرایی می شناسند در حالی که در سیره و روش پیامبر رحمت و اهل بیت علیه السلام، این حرکات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و کوچکترین تشابهی با اسلام و پیامبر اکرم ندارد.

وی بیان کرد: این همایش برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان انجام خواهد گرفت و با دعوت از علماء و اندیشمندان اسلامی و فراخوان مقالات در موضوعات مرتبط خصوصا دو موضوع مهم و مورد نیاز جامعه امروز یعنی سبک زندگی اسلامی در سیره نبوی و اقتصاد مقاومتی که مورد ناکید رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی است تلاش دارد که به صورت علمی به بررسی شخصیت جهانی پیامبر اعظم بپردازد.

لازم به ذکر است که این همایش با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی جنوب شرق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر و دانشگاه ولایت شهرستان ایرانشهر در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری در شهرستان ایرانشهر برگزار می شود و محورهای همایش به شرح ذیل می باشد.

الف- اخلاق نبوی

- قرآن و شاخص های اخلاقی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

- سیمای اخلاقی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نهج البلاغه

- خصایص و ویژگی های اخلاقی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

- فضائل اخلاقی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در کلام امام خمینی (رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

- مکارم اخلاقی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در اندیشه مذاهب اسلامی

- نقش اخلاقی نبوی در مقابله با آسیب های فردی و اجتماعی

ب- الگوی بشری

- عوامل گسترش اهانت به پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و راهکارهای مقابله

- قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) از دیدگاه فریقین

- نقش جهانی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه دینی

- راهبردها و مواضع سیاسی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در مقابله با مخالفان اسلام

- رسالت عالمان دینی در گسترش جهانی سیره نبوی

ج- سبک زندگی نبوی

- جایگاه خانواده در سیره نبوی

- پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و مقابله با خرافات و بدعت ها

- اقتصاد مقاومتی در اندیشه پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

- سبک زندگی نبوی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه به سایت همایش مراجعه فرمایید.

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