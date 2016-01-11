  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

تداوم سقوط شاخص بورس آسیا

تداوم سقوط شاخص بورس آسیا

شاخص بورس کشورهای آسیا در اولین روز هفته جاری میلادی روند نزولی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، به دنبال سقوط شاخص بورس‌های جهانی در هفته گذشته که از آن به‌عنوان زلزله اقتصادی یاد شد، همچنان پس لرزه های آن در منطقه آسیا ادامه دارد و امروز در اولین روز معاملات هفته جاری میلادی شاخص بورس کشورهای این منطقه روند نزولی به خود گرفتند.

این در حالی است که انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین را در روند نزولی بورس‌های منطقه آسیا نمی توان نادیده گرفت.

در همین حال، در چین ارزش شاخص بورس «شانگهای» ۵.۲۲ درصد و بورس «شنزن» ۶.۵ درصد، شاخص بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ ۲.۲۴ درصد، بورس   «ASX ۲۰۰» استرالیا ۱.۱۷ درصد و بورس «کاسپی» کره جنوبی ۱.۱۹ درصد کاهش داشتند.

کد مطلب 3022067
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها