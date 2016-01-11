تداوم سقوط شاخص بورس آسیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، به دنبال سقوط شاخص بورس‌های جهانی در هفته گذشته که از آن به‌عنوان زلزله اقتصادی یاد شد، همچنان پس لرزه های آن در منطقه آسیا ادامه دارد و امروز در اولین روز معاملات هفته جاری میلادی شاخص بورس کشورهای این منطقه روند نزولی به خود گرفتند.

این در حالی است که انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین را در روند نزولی بورس‌های منطقه آسیا نمی توان نادیده گرفت.

در همین حال، در چین ارزش شاخص بورس «شانگهای» ۵.۲۲ درصد و بورس «شنزن» ۶.۵ درصد، شاخص بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ ۲.۲۴ درصد، بورس «ASX ۲۰۰» استرالیا ۱.۱۷ درصد و بورس «کاسپی» کره جنوبی ۱.۱۹ درصد کاهش داشتند.