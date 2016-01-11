مجموعه مقالات دومین همایش الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و همکاری پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه و خبرگزاری مهر کتاب مجموعه مقالات دومین همایش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که شامل چهار جلد است صبح امروز دوشنبه ۲۱ دی ماه، در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر با حضور مسعود درخشان، برنده دومین جایزه جهانی علوم انسانی و اقتصاددان برجسته کشور و عطاءالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم رفیعی آتانی ضمن خیرمقدم به درخشان و سایر میهمانان توضیحاتی در خصوص شکل گیری همایش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارائه داد و گفت: در دومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حدود ۲۰۰ مقاله رسید که از میان آنها ۶۱ مقاله انتخاب و برگزیده شدند. از این تعداد حدود ۲۰ مقاله در روز همایش ارائه شد ولی تمام مقالات برگزیده در قالب مجموعه چهارجلدی که امروز رونمایی می شود منتشر شده است.این چهار جلد همچنین حاصل محتوای کمیسیون های تخصصی همایش که شامل کمیسیون مبانی و روش، عدالت و پیشرفت، عدالت و فرهنگ، عدالت و اجتماع، عدالت و سیاست و عدالت و اقتصاد بود، است.

درخشان هم به عنوان سخنران دیگر این نشست گفت: خوشبختانه اندیشه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در حال حاضر به جای خوبی رسیده است ولی از این جا به بعد کار وارد فاز جدی می شود، بنابراین لازم است که پژوهشگران به صورت تمام وقت برای این موضوع وقت بگذارند و در یک مرکز حاضر شوند؛ علاوه براین اندیشمندان این حوزه باید باهم ارتباط نزدیک داشته باشند و اندیشه هایشان را با یکدیگر تبادل کنند.

در پایان این نشست از مجموعه چهار جلدی مقالات دومین همیش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رونمایی شد.

مشروح گزارش این نشست متعاقبا منتشر می شد.