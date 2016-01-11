الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ششم توسعه جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز در سالن کنفرانس خبرگزاری مهر برگزار شد.

عطاالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در ابتدای این مراسم گفت: موضوع الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت حدود سال ۱۳۸۷ از طرف مقام معظم رهبری طرح شد ولی پیشینه اصلی و اولیه طرح این موضوع به سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمی گردد. از آن زمان به بعد اصطلاحاتی چون بومی سازی علم، وحدت حوزه و دانشگاه و علوم انسانی – اسلامی مطرح شد ولی بیشتر این مباحث تئوری و نظری بود در حالی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بحث اجرایی و عملی مباحث اشاره داشت.

وی افزود: بعد از سال ۱۳۶۸ موضوع اداره جامعه براساس الگوی جامع مطرح شد؛ از این سال به بعد کشور و نظام باید تصمیم می گرفت که قرار است کشور با چه الگویی اداره شود چون در آن زمان برنامه های توسعه کشور ما به شدت تحت تاثیر ادبیات رایج توسعه که همان تجربه دوران معاصر غرب از توسه یافتگی بود، قرار داشت. براساس ادبیات رایج توسعه آن زمان همه مسائل تحت تاثیر توسعه اقتصادی است و حتی وقتی از توسعه فرهنگی حرف می زنیم منظورمان این است که توسعه اقتصادی به چه زمینه های فرهنگی احتیاج دارد. براساس این تعریف مسیر توسعه یافتگی همان مسیر توسعه یافتگی در غرب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در آن شرایط نگاه اسلامی به توسعه و اقتصاد یک نگاه حاشیه ای بود ولی پس از طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار شد که الگوی ادبیات اسلامی در یک فضای مستقل و نظریه پردازانه قرار بگیرد. تا قبل از سال ۱۳۸۷ که موسسه صدرا این موضوع را پیگیری کرد هیچ موسسه و نهاد دیگری به فکر پیگیری این موضوع نیفتاد. در آن زمان ابتدا اولین دوره از همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همراه تعدادی نشست های راهبردی برگزار و دستاوردهای آن به رهبر معظم انقلاب ارائه شد. مجموعه مقالات دوره اول همایش در ۶ جلد منتشر شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. پس از آن دومین دوره همایش برگزار شد که درا ین دوره بیشتر تمرکزمان را روی موضوع عدالت گذاشتیم و کمیسیون های تخصصی مرتبط با این موضوع برگزار شد. پس از برگزاری دومین دوره همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دومین نشست راهبردی این همایش هم برگزار و دستاوردهای این دوره هم به مقام معظم رهبری ارائه شد. در این همایش نهایتا با فراز و فرودهای زیاد حدود حدود ۲۰۰ مقاله رسید که از میان آنها ۶۱ مقاله انتخاب و برگزیده شدند. از این تعداد حدود ۲۰ مقاله در روز همایش ارائه شد ولی تمام مقالات برگزیده در قالب مجموعه چهارجلدی که امروز رونمایی می شود منتشر شده است.

رفیعی آتانی اضافه کرد: کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حاصل محتوای کمیسیون های تخصصی همایش، شامل کمیسیون مبانی و روش، عدالت و پیشرفت، عدالت و فرهنگ، عدالت و اجتماع، عدالت و سیاست و عدالت و اقتصاد، است.پس از برگزاری این دوره از همایش، مرکز ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرف تاسیس شد و از متفکران و صاحب نظران مختلف دعوت شد تا در این مرکز حاضر شوند و به یک همفکری برسند.انتظار ما این است که ادبیات علمی موجود در برنامه های توسعه به کار گرفته شود ولی متاسفانه این موضوع در برنامه ششم توسعه چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و مورد توجه نیست و بنظر می رسد برنامه ششم توسعه همان مسیر متعارف خودش را طی می کند.

رفیعی آتانی در پایان گفت: از دولت و مجلس می خواهیم که از اساتید و صاحب نظران دعوت کند تا مسیر برنامه توسعه را به سمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدایت کنند و این موضوع حداقل به صورت محدود پیگیری شود چون متاسفانه در حال حاضر حتی در اندازه حداقل هم مورد توجه نیست. البته ما نمی خواهیم موضوع سیاسی شود ولی می خواهیم بگوئیم که موضوع جدی است و باید در فضضای متناسب با خودش پیگیری شود.