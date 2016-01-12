ترجمه «دختری در قطار» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان تریلر روانشناسانه «دختری در قطار» نوشته پائولا هاوکینز با ترجمه محبوبه موسوی، به تازگی توسط انتشارات میلکان به چاپ چهارم رسیده است. این رمان به عنوان پرفروش‎ترین کتاب سال ۲۰۱۵ در جهان، چند ماه پس از انتشار رکوردهای فروش کتاب از جمله رکورد فروش هری پاتر را شکست.

در این کتاب، ماجرای همیشگیِ عشق و شکست، با همراهی افکاری سرگردان، به داستانی معمایی تبدیل شده است. نویسنده «دختری در قطار» با روایت مدرن، سراغ یک موضوع کلاسیک رفته تا، وحشت و خون را از میان درد و ترومای زنانه بیرون بکشد. در این داستان، ریچل که زنی دائم‌الخمر است برای خودش ارزشی قائل نیست؛ از نظر او زنان فقط از دو وجه قابل‌توجه‌اند: وضعیت ظاهری‌ و نقش مادری‌شان. با این حساب، او که ظاهری معمولی دارد و نازاست، نمی‌تواند مورد‌توجه مردی واقع شود؛ موهبتی که احتمالاً از نظر او، زن‌های دیگر قصه ـ آنا و مگان ـ از آن بهره‌مندند.

ریچل بیش از آن‌که در واقعیت زندگی کند، در خیال و بین آدم‌های خیالی‌ که فقط خودش آن‌ها را می‌بیند سیر می‌کند. این حالت آن قدر برایش جدی می شود که درگیر حوادث بین‌شان می‌شود. این حوادث هیچ وقت رخ نداده و واقعی نیستند. اما اتفاقاتی در خلال آن‌ها می‌افتد که زندگی زنان داستان، در هم تنیده می شود. پائولا هاوکینز به عنوان نویسنده این رمان، به صورت دقیق و موشکافانه به اطرافش و آدم‌ها ـ آدم‌‌های معمولی ـ چشم دوخته است. داستان او روایتی مدرن و چند‌صدایی از ماجرای سه زن است، که هر کس از زاویه‌ی دید خودش آن‌را برای‌ مخاطب تعریف می‌کند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

«دارم تو جنگل قدم می‌زنم. قبل از این‌که هوا روشن شه بیرون اومدم. الان سپیده زده. جز داد‌و‌قال گاه‌به‌گاهِ کلا‌غا، رو درختای بالا‌سرم، فضا به‌شکل مرگباری ساکته. می‌تونم نگاه‌شون رو حس کنم که بهم زل زده‌ن، با اون چشمای ریز و گرد و محاسبه‌گرشون. ابری از کلاغ‌. یه کلاغ بدبختی می‌آره. دو‌تا کلاغ خوش‌خبری‌یه. سه‌تا، خبر از تولد یه دختره. چهار‌تا، تولد یه پسر. پنج‌تا کلاغ، نقره‌‌س. شیش‌تا، طلا. هفت‌تا یعنی راز مگویی هست. من از این رازا یه چند تایی دارم.»

«با این‌که شغلم فوق‌العاده نبود اما دوستش داشتم و حتا اگه شغل فوق‌العاده‌ای‌ام داشتم، بذار صادق باشم، زنا هنوز که هنوزه واقعاً فقط برا دو‌تا چیز ارزش قائل‌ان: این‌که مادر باشن و مادری کنن. من خوشگل نیستم و نمی‌تونم بچه‌دار شم، خب باید چی‌کار کنم؟ ‌ارزشی ندارم پس.»

چاپ چهارم این کتاب به تازگی با ۳۲۰ صفحه و قیمت ۱۸۰ هزار ریال، توسط انتشارات میلکان، منتشر و راهی بازار نشر شده است.