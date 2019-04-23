علی قانع، مترجم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: ترجمه‌هایم از دو رمان پائولا هاوکینز نویسنده آمریکایی امسال با چاپ‌های دوازدهم و سوم در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شوند. این کتاب‌ها، رمان‌های دختری در قطار» و «درون آب» هستند.

وی افزود: ترجمه‌ام از رمان «دختری در قطار» هم امسال با چاپ دوازدهمش توسط انتشارات کوله‌پشتی در نمایشگاه عرضه می‌شود. چاپ اول این ترجمه سال ۹۵ در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد و حالا نسخه‌های چاپ دوازدهمش در این رویداد به دست مخاطبان می‌رسند. شخصیت راوی این رمان، یک زن است که در مقطعی از زندگی‌اش به الکل اعتیاد پیدا می‌کند و به واسطه این اعتیاد، جایگاه و شغلش را از دست می‌دهد. اما ناچار است برای اینکه نزدیکانش متوجه از دست دادن شغلش نشوند، همچنان مانند گذشته، با قطار از شهر خود به لندن سفر کند. سفرهایی که این زن با قطار دارد موجب می‌شود هر روز ماجراهایی را در قطار ببیند. یکی از اتفاقات، ماجرایی است که یک زن و مرد باعث و بانی آن هستند و در خلال آن، یک زن به قتل می‌رسد.

این مترجم ادامه داد: ترجمه دیگرم از کتاب دیگر پائولا هاوکینز، «درون آب» هم امسال با چاپ سوم در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود. این کتاب را پس از «دختری در قطار» ترجمه کردم. داستانش هم از این قرار بود که جنازه مادری تنها، کف رودخانه شهر پیدا می‌شود. چند ماه پیش از این کشف، ابتدای تابستان هم دختری با همین وضعیت پیدا شده و اهالی شهر متوجه می‌شوند این سرنوشتی نیست که فقط برای این دو تن رقم خورده باشد. چون پیکر بی‌جان چند زن دیگر هم با همین وضعیت پیدا می‌شود. مرگ دو شخصیت آخر، موجب می‌شود رمز و رازهای زیادی از اعماق رودخانه شهر بیرون کشیده شود. ترجمه این رمان هم توسط انتشارات کوله‌پشتی عرضه شد و با چاپ سوم در نمایشگاه حضور دارد.

قانع همچنین گفت: ترجمه‌ام از رمان «اتاق» نوشته «اما دون اهو» هم که نشر آموت آن را چاپ کرده، امسال با چاپ هفدهم در نمایشگاه عرضه می‌شود. «اتاق» داستان مادری جوان و پسر ۵ ساله‌اش است که در یک اتاق کوچک زندانی هستند و اجازه خروج ندارند. تمام دنیای جک همین اتاق کوچک است اما این فضای بسته برای مادر جوانش یک جهنم تحمل‌ناپذیر است.