جدال بیماران سرطانی با درد و محرومیت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، اکنون در این استان هزار و ۲۷۰ پرونده سرطان ثبت شده که از این تعداد ۹۱۸ بیمار سرطانی در حال شیمی درمانی هستند.
این آمار با توجه به جمعیت ۹۰۰ هزار نفری خراسان شمالی، این استان را در زمره یکی از استانهای دارای آمار بالای بیماران سرطانی قرار داده است اما با وجود این کمبود پزشک، نبود امکانات رادیولوژی و پرتودرمانی و نبود آسایشگاه برای بیماران سرطانی در خراسان شمالی سبب شده تا بیماران برای پیگیری درمان و دریافت خدمات به شهرهای بزرگتر نظیر مشهد و تهران سفر کنند.
این موضوع افزون بر افزایش هزینههای سرسام آور درمان سرطان، ناراحتیهای روحی و روانی را نیز به مجموعه دردهای بیماری سرطان بیماران و خانوادههای آنها اضافه میکند.
سیدمحمد حریری، رییس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکنون ۹۱۸ بیمار سرطانی این استان در حال شیمیدرمانی و پرتودرمانی هستند، میافزاید: همچنین اکنون ۸۲ کودک سرطانی زیر ۱۷ سال نیز عضو این انجمن بوده که از این تعداد ۵۷ کودک سرطانی زیر ۱۰ سال دارند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه زیرساختهای لازم برای درمان بیماران سرطانی در خراسان شمالی فراهم نیست، اضافه میکند: تلاشهای زیادی برای رفع مشکلات و کاستیهای این بیماران و تهیه وسایل درمان آنها در استان صورت گرفته اما با وجود این پیگیریها و تلاشها، هنوز نتیجه مناسبی حاصل نشده است.
حریری با بیان اینکه کمبود پزشک، نبود امکانات رادیولوژی و پرتودرمانی و نیز نبود آسایشگاه برای بیماران سرطانی مهمترین مشکلات و کاستیهای خراسان شمالی در رابطه با بیماری سرطان محسوب میشوند، میگوید: این کمبودها سبب شده تا برخی از بیماران سرطانی این استان برای درمان به مشهد و تهران سفر کنند.
وی ادامه میدهد: این بیماران در هر سفر درمانی تقریبا یک ماه و نیم در تهران و مشهد مستقر میشوند که این موضوع هزینههای بیماران و خانوادههای آنها را به شدت افزایش میدهد.
بیماران سرطانی توانایی تأمین هزینههای دارو و درمان را ندارند به همین دلیل نیز بیش از ۱۵ درصد از بیماران سرطانی خراسان شمالی به طور کلی روند درمان خود را رها کرده و منتظر مرگ هستند
این مسئول اظهار میکند: چندین سال است که دستگاه شتابدهنده خطی به منظور انجام دورههای پرتودرمانی بیماران سرطانی خراسان شمالی خریداری شده اما به دلیل آماده نبودن محل نصب، این دستگاه راهاندازی هنوز نشده و به همین دلیل نیز بیماران سرطانی استان بالاجبار برای انجام دورههای پرتودرمانی راهی مشهد و تهران میشوند.
حریری با اشاره به اینکه غالب بیماران سرطانی استان از افراد مستمند و قشر ضعیف جامعه هستند، اضافه میکند: این بیماران توانایی تأمین هزینههای دارو و درمان را ندارند به همین دلیل نیز بیش از ۱۵ درصد از بیماران سرطانی خراسان شمالی به طور کلی روند درمان خود را رها کرده و منتظر مرگ هستند.
به گفته وی افراد کمدرآمد و مستضعف وقتی به بیماری سرطان مبتلا میشوند در مرحله نخست کار و شغل خود را از دست داده و به همین دلیل نیز شرایط درمان و تأمین هزینههای آن برای آنها دشوارتر میشود.
حریری با بیان اینکه بیماری سرطان درد دارد اما بی پولی و محرومیت درد بیماران سرطانی خراسان شمالی را دوچندان کرده است، میافزاید: هزینههای داروی یک بیمار سرطانی بسیار بالا است به گونهای که این هزینه گاهی به هفتهای سه میلیون تومان برای هر نفر نیز میرسد.
وی ادامه میدهد: در سطح کلان کشور نیز بر اساس بررسیهای انجام شده هزینههای مستقیم ناشی از درمان سرطان در اقتصاد ملی ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حریری میگوید: غالب بیماران سرطانی توانایی پرداخت هزینههای مراکز درمانی غیردولتی را ندارند به همین دلیل باید مراکز دولتی به این بیماران خدمات داده و داروهای مناسب و به روز را برای آنها تأمین کنند.
شیوع سرطان دستگاه گوارش در خراسان شمالی نگران کننده است
رییس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی با اشاره به بالا بودن شمار بیماران سرطانی در این استان، میگوید: در این بین به ویژه آمار ابتلا به سرطان دستگاه گوارش در خراسان شمالی نگران کننده بوده و میزان سرطان مری و دستگاه گوارش در این استان از میانگین کشوری بالاتر است.
حریری با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد مجموع افراد مبتلا به سرطان در خراسان شمالی، سرطان مری و دستگاه گوارش دارند، ادامه میدهد: در عین حال سرطان مری و دستگاه گوارش خطرناکترین و پرهزینهترین سرطانها هستند.
وی اظهار میکند:عادتهای بد غذایی، مصرف چای و غذای داغ، مصرف دخانیات و سبک زندگی ناسالم از عوامل اصلی افزایش این گونه سرطانها در خراسان شمالی است.
راهاندازی مرکز پرتودرمانی؛ مهمترین خواسته بیماران سرطانی خراسان شمالی
یک بیمار سرطانی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: وضعیت مالی ما اصلا مناسب نبوده و بعد از خدا، امید ما به حمایتهای انجمن بیماران سرطانی استان است.
وی میافزاید: انجمن بخشی از نیازهای بیماران سرطانی را تأمین میکند و اگر حمایتهای این انجمن نباشد حتی توانایی تأمین هزینههای درمان ساده را نیز نداریم.
این بیمار سرطانی اضافه میکند: برخی از داروهای بیماران سرطانی وارداتی و گران بوده و بیمه نیز آنها را پوشش نمیدهد در این صورت تنها حمایتهای خیران که از طریق انجمن حمایت از بیماران سرطانی صورت میگیرد به مدد ما آمده و با کمک این انجمن میتوانیم داروهای مورد نیاز خود را تأمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه هزینههای بیمار سرطانی تنها به دارو ختم نمیشود، میگوید: با وجود حمایتهای انجمن، مشکلات زیادی بر سر راه بیماران سرطانی خراسان شمالی قرار دارد که مهمترین این مشکلات عدم راه اندازی مرکز پرتودرمانی در استان است که باعث میشود بیماران سرطانی برای دریافت این خدمات، بالاجبار به مشهد و تهران سفر کنند.
مرکز پرتودرمانی خراسان شمالی بهار ۹۵ راهاندازی میشود
ابراهیم گلمکانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید نیاز مبرم بیماران سرطانی این استان به مرکز پرتودرمانی، اظهار میکند: دو سال پیش دستگاه پرتودرمانی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شد و اکنون در اختیار این دانشگاه قرار دارد.
وی اضافه میکند: با وجود خرید این دستگاه، بخش مهمتر موضوع، تهیه فضای مناسب برای استقرار دستگاه است زیرا میبایست برای قرارگیری دستگاه پرتودرمانی، بونکرهایی ساخته شده و این مهم دستورالعملهای ساختمانی و فیزیکی ویژه خود را دارد.
گلمکانی با اشاره به اینکه کار احداث ساختمان رادیوتراپی در جوار بیمارستان امام علی(ع) بجنورد از حدود هفت ماه پیش آغاز شده است، تصریح میکند: این مرکز اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس برنامه تا هفت ما دیگر کار ساخت آن به اتمام میرسد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی میگوید: امید میرود مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی خراسان شمالی در بهار سال آینده راهاندازی و یکی از کاستیهای اصلی بیماران سرطانی این استان مرتفع شود.
آگاهیبخشی و پیشگیری؛ بهترین و کمهزینهترین راه مقابله با سرطان
محسن لنگری، متخصص خون و سرطان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار میکند: کمبود آگاهی و محرومیت از مهمترین معضلات سرطان هستند که نه تنها در خراسان شمالی بلکه در کل کشور موضوعیت دارد.
وی با بیان اینکه بهترین راه برای مقابله با سرطان آگاهیبخشی و پیشگیری از سرطان با تشخیص به موقع و زودهنگام آن است، تصریح میکند: اگر بیماری سرطان زودتر تشخیص داده شود در آن صورت درمان بیماران نیز به راحتی صورت گرفته و میزان بیماران سرطانی در کشور کاهش مییابد.
لنگری میافزاید: برخی از انواع بیماریهای سرطان از جمله سرطان پستان در صورتی که زودتر تشخیص داده شوند تا ۱۰۰ درصد قابل درمان بوده و پس از درمان نیز مشکل خاصی برای فرد به وجود نمیآید.
عوامل مختلف محیطی طی سالهای اخیر موجب افزایش موارد ابتلا به بیماری سرطان شده است و باید حمایت و راهکارهای لازم برای کمک به این افراد و خانواده آنها انجام شود.
