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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۹

سخنگوی سازمان سنجش خبرداد:

ثبت نام ۶۵ هزار نفر در آزمون استخدامی دولت

ثبت نام ۶۵ هزار نفر در آزمون استخدامی دولت

سخنگوی سازمان سنجش گفت: تاکنون ۶۵ هزار و ۸۰۰ نفر برای دومین آزمون استخدامی دولت ثبت نام کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام برای دومین آزمون استخدامی سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور (شامل ۱۸ دستگاه اجرایی) از ۲۰ دی ماه در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: به متقاضیانی که تاکنون اقدام به ثبت نام نکرده اند توصیه می شود با مطالعه دقیق دفترچه راهنما و همچنین اطلاعیه این سازمان که درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما است، در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام دراین آزمون اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیانی که ثبت نام خود را کامل کرده اند می توانند تا ۳۰ دی ماه نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: اطلاعیه این سازمان درخصوص اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما آزمون استخدامی دولت بر روی سایت سازمان قرار دارد.

کد مطلب 3027414

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    نظرات

    • خانم گروسی ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
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      ممنون از اطلاع رسانی شما

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