کارگاه آموزشی تئاتر با حضور استاد آبسالان در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه عصر دوشنبه با حضور ۶۰ نفر از هنرمندان عرصه تئاتر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی استاد سید یونس آبسالان از چهره های مطرح تئاتر کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه در دو نوبت صبح و عصر به بیان مباحثی در خصوص هنر نمایش پرداخت.

استاد آبسالان در این کارگاه ضمن ارائه مباحثی همچون بازیگری و کارگردانی مدرن به تشریح چگونگی برخورد بازیگر با متن پرداخت.

در ادامه نیز شرکت کنندگان به شکل عملی با این موضوع آشنا شدند.

همچنین در این کارگاه آموزشی نحوه انتخاب نمایشنامه از لحاظ فرم و محتوا توسط کارگردان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه یک روزه که با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور برگزار شد، همچنین سیستم بازیگری استانیسلاوسکی که مهم ترین نظریه بازیگری تاریخ است به شکل تئوری و عملی آموزش داده شد.