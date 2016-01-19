راه اندازی کمپین معضل آلودگی هوا را برطرف نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه دویست و بیست و هشتم شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم اقدامات ریشه ای برای برطرف کردن آلودگی هوا با توجه به موضوع حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: این معضل تنها با اختصاص یک روز و راه اندازی یک کمپین برطرف نمی شود.

وی ادامه داد: باد و باران به عنوان الطاف الهی هوای شهر را برای مدتی تمیز کرد اما ما به عنوان شهروندان این شهر خودمان مجددا این وضعیت را خراب کردیم و بر همین اساس می توان گفت که خدا ما را کمک می کند و ما باید خودمان به فکر خودمان باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص برطرف کردن آلودگی هوا تاکید کرد: برای برطرف کردن آلودگی هوا باید اقدامات اساسی تری با تاکید بر موضوع حمل و نقل عمومی انجام شود.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص اظهار داشت: امروز روز هوای پاک است این در حالی است که به علت آلودگی هوا مدارس تعطیل شده و طرح زوج و فرد تردد خودرو ها در شهر اجرایی شده است و جای تاسف دارد که با این اقدامات، روز هوای پاک را گرامی بداریم.