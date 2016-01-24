تقویت امدادونجات دریایی در استان بوشهر/ استقرار اورژانس هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر نقش بسیار مهمی در خدماتدهی به مردم دارد و در عرصههای مختلف شاهد ارائه خدمات مناسبی از سوی این جمعیت هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بالای تعامل هلالاحمر با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اضافه کرد: این موضوع در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه خدماتدهی هلال احمر تنها در موقع حوادث نیست، بیان کرد: هلال احمر با توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برنامههای مختلفی را در این زمینهها اجرا کند.
وی خواستار برنامهریزی سازمان هلال احمر برای برنامهریزی مناسب برای اوقات فراغت دانشآموزان شد و ادامه داد: افزایش امید به زندگی و نشاط در جامعه در دستور کار هلال احمر باشد.
سالاری خواستار افزایش تعداد پایگاههای امداد و نجات دریایی در استان بوشهر شد و تصریح کرد: نیروی انسانی توانمند برای این پایگاهها تربیت شود تا شاهد خدمات مناسبی در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر لزوم گسترش و تقویت امداد و نجات هوایی در استان بوشهر، گفت: برای تقویت بخش امداد و نجات هوایی هلالاحمر در بوشهر آماده همکاری هستیم و زمینی برای استقرار اورژانس هوایی در یکی از بهترین نقاط شهر بوشهر در نظر گرفتهایم.
استاندار بوشهر به اشاره به موقعیت خاص استان بوشهر، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای امداد و نجات هوایی و دریایی در استان بوشهر ضروری است.
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