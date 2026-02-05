رحمانی: آذربایجان غربی در ذخایر معدنی جزو ۵ استان اول کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ‌پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگوی رسانه ای با اشاره به شروع حرکت جدید سرمایه‌گذاری در استان، تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی و اعلام شد و به لطف خدا در همایشی که بعدها به نام «اینوا» مشهور شد و ادامه‌دار بود، حتی سرمایه‌گذاران خارج از کشور نیز حضور یافتند.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تقریباً می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تقاضاهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بوده است. ما در حال حاضر از نظر ارزش افزوده رتبه حدود بیستم کشور را در صنعت و از نظر فرآوری معدن رتبه بیست و دوم را داریم، اما از نظر ذخایر جزو ۵ استان اول کشور در عناصر نادر و استراتژیک هستیم.

رحمانی با بیان اینکه استان در حوزه طلا، سیلیس و سایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی ظرفیت بسیار عالی دارد، گفت: با توجه به این ظرفیت‌ها، مهمترین کاری که در دولت چهاردهم در آذربایجان غربی آغاز کردیم، این است که باید بتوانیم رتبه‌های خود را ارتقا دهیم که لازمه آن سرمایه‌گذاری جدید است.

وی افزود: اواخر خرداد ماه همایش ما برگزار شد و ۱۲ روز پس از آن، جنگ تحمیلی رخ داد. در ادامه و در شرایطی مشابه اغتشاشات، علیرغم این موقعیت‌ها، سعی کردیم سرمایه‌گذاران حفظ شوند و حضور یابند.

استاندار آذربایجان غربی در پایان بیان کرد: ان شاءالله فرصت شود که در ایام دهه فجر توضیحات بیشتری ارائه دهم. آمادگی خوبی ایجاد شده و زیرساخت‌های خود را انجام می‌دهیم؛ سرمایه‌گذاران آمده‌اند و به نظر من هنوز در انتظار موقعیت مناسب برای حضور بیشتر هستند.