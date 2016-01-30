رستم قاسمی از دولت کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی حکمی حسن پلارک را به عنوان «مشاور معاون اول رییس جمهور» برگزید.

در حکم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اشاره به اولویت روابط اقتصادی ایران و عراق، بر تلاش برای رفع موانع، پیگیری توافق ها و تفاهم ها و نیز اتکا بر سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی برای پیشبرد برون گرایی اقتصاد با هدف توسعه صادرات غیر نفتی تاکید شده است.

معاون اول رییس جمهور همچنین از تلاشها و خدمات رستم قاسمی در طول مدت مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.

متن کامل حکم جهانگیری به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

جناب آقای حسن پلارک

نظر به مراتب تعهد،‌ شایستگی و توانمندی های شما، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت«مشاور معاون اول رییس جمهور» بر می گزینم.

با عنایت به اولویت دولت در توسعه روابط اقتصادی با جمهوری عراق، لازم است با بهره گیری از مجموعه توانمندی های کشور در جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله پیشبرد برون گرایی اقتصاد( توسعه صادرات غیر نفتی ) مبتنی بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اعتلای این روابط و پیگیری تحقق توافق ها و تفاهم های حاصله در کمیسیون عالی مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق باهمکاری بخش های دولتی به ویژه طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و نیز بهره گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی اقدام نموده و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشاء تحولات و خدمات بیشتری باشید.

اسحاق جهانگیری



