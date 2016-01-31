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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

روحانی در حرم امام خمینی(ره):

دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن/باید تابع راه امام باشیم

دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن/باید تابع راه امام باشیم

رییس‌ جمهور ضمن دعوت ازمردم برای حضور در راهپیمایی۲۲بهمن گفت: امروز در کنار مرقد امام خمینی(ره)، بار دیگر پیمان می‌بندیم که مسیر بر حق ایشان را از یاد نخواهیم برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره)، ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و با اشاره به ویژگی‌های برجسته حضرت امام خمینی (ره) گفت: شجاعت امام در ایستادگی در برابر استبداد و استعمار قدرت‌های بزرگ، شجاعت در جنگ و مقاومت و شجاعت در صلح و اجرای مدیریت شرایط جدید بعد از جنگ تحمیلی در کشور، همگی از ویژگی‌های برجسته امام راحل است که می‌تواند برای ما درس‌آموز باشد.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: ‌البته امروز هم رهبری شجاع و مدیر، همان مسیر حضرت امام(ره) را ادامه می‌دهند و همگی مشاهده کردند که فتوای سیاسی ایشان در حق‌الناس بودن رأی مردم و رویکرد نرمش قهرمانانه تا چه میزان راهگشا و در ایجاد شرایط نوین در کشور تأثیرگذار بوده است.

روحانی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) قدرت ایمان و دین را در مقطعی که شرق و غرب تصور می‌کردند که دوران دین برای همیشه سپری شده است، به رخ جهانیان کشیدند و نشان دادند که دین چگونه قادر است انقلاب و نهضت بزرگی را به ثمر نشانده و تخت استبداد و استعمار را سرنگون سازد.

رییس‌ جمهور اساس و پایه انقلاب اسلامی را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و گفت: آزادی در اندیشه امام و انقلاب نه به معنای هرج و مرج بلکه به معنای آزادی در بیان، آزادی در انتخابات و برای اداره و پیشرفت کشور است و استقلال نیز نه به معنای انزوا بلکه به معنای نفی استیلای دیگران که ما نه بیگانه پرستیم و نه بیگانه ستیز؛ و نه انزوا را می‌پذیریم و نه هضم در جامعه غربی را قبول می‌کنیم.

روحانی با بیان این که امام از روز اول به ما یاد دادند که دین و دین‌سالاری در کنار مردم‌سالاری قرار دارد گفت: شعار مردم در اوایل نهضت اسلامی استقلال، آزادی و حکومت اسلامی بود و امام (ره) در همان ایام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت اسلامی را تفسیر کرده و تأکید کردند که حکومت ما جمهوری اسلامی خواهد بود و از همان روز شعار مردم به «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» تغییر یافت.

رییس‌ جمهور اضافه کرد:‌ امام راحل از روز اول به خوبی برای ما تبیین کردند که بقای نظام در صورتی امکان پذیر است که مردم پشتیبان این نظام باشند و اداره کشور با آرای مردم باشد و لذا در بیانی چنین فرمودند که باید پایگاه ملی داشت و با بیان روشن و صریح تأکید کردند که تمام ارکان جمهوری اسلامی به دست مردم و با آرای مردم خواهد بود.

روحانی افزود: این جمله امام که «همه امور به دست مردم است» برای ما روشن می‌سازد که پایه واساس این نظام در چارچوب احکام و مقررات اسلامی و رأی و نظر مردم می‌باشد.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تقارن ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر امسال را با رفع تحریم‌ها مورد اشاره قرار داد و گفت: ایام دهه فجر امسال از یک سو با پیروزی منطق و استدلال کشورمان در برابر شش قدرت بزرگ و نیز همگام شدن با پایان یافتن تحریم‌ها و از بین رفتن فشارهای نابجا و همزمان شدن با احترام بیشتر جهانیان نسبت به ملت ایران مواجه است و از طرف دیگر در اوایل اسفند دو انتخابات بسیار مهم پیش رو داریم.

روحانی حضور مردم در انتخابات را کارساز توصیف کرد و با تأکید بر این که هیچ حرکتی نباید امید را از مردم سلب کند، گفت: در هیچ شرایطی نباید به صندوق‌های آرا پشت کنیم اگر حضور مردم در صندوق آرای خرداد ۹۲ نبود امروز پیروزی در مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌ها را تجربه نمی‌کردیم. لذا امروز هم همان راه باید ادامه یابد و مردم باید در هر شرایطی در پای صندوق‌های آرا حضور یافته و بهترین‌ها را برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزینند.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: ‌این روزها از شورای نگهبان انتظار این است که امید بیشتری به جامعه برگردد و مردم با فضای بازتر و توان انتخاب بیشتر و رقابت گسترده‌تری بتوانند در انتخابات هفتم اسفند حضور یابند.

روحانی با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و بیت مکرم حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بیت امام راحل در نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب و پس از آن در استقرار این نظام زحمات زیادی متحمل شده و بار مسئولیت سنگینی بر دوش داشته‌اند و عزیزان بزرگواری را در این راه تقدیم کرده‌اند. لذا احترام به امام، احترام به راه و اصول امام و احترام به بیت امام می‌باشد.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: همچنین این ایام را به یادگار عزیز، عالم و دانشمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تبریک و تهنیت می گویم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که افکار و اصول امام راحل یک مجموعه منسجم است و نباید بخشی از آن را مورد توجه قرار داده و بخشی دیگر فراموش شود، اظهار داشت: ‌از سخنان امام خمینی (ره) نباید به عنوان ابزار جناحی و گروهی استفاده شود، افکار و اصول امام به مانند درخت طیبه و مثمر ثمری است که همه ایام و روزهای آن باید مورد توجه باشد. اگر مرتباً تصویر زمستانی از این درخت نشان داده شود این به حق نیست. این درخت طیبه، بهار و تابستان دارد و باید به شاخسار پر از میوه آن هم توجه شود.

رییس‌ جمهور تأکید کرد: همه باید نه به زبان بلکه در عمل تابع مجموعه راه و اصول امام باشیم.

روحانی در ادامه با دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: از همه ملت بزرگ ایران درخواست می‌کنم مثل هر سال و بیش از سال‌های قبل در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن حضور باشکوهی داشته باشند چرا که ۲۲ بهمن روز آزادی ملت بزرگ ایران و روز پایان ظلمت و تاریکی است. و با حضور خود به همه جهانیان نشان خواهیم داد که همچنان در راه و خط امام بوده و باقی خواهیم ماند.
 

کد مطلب 3038009

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