به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در ماه ژانویه امسال لئوناردو دی‌کاپریو که یکی از شانس‌های اصلی اسکار امسال است از چند شخصیت انقلابی روس که او دوست دارد نقش‌شان را بازی کند، نام برد. او از کسانی مثل پوتین، راسپوتین و لنین یاد کرد و گفت: فکر می‌کنم باید فیلم‌های بیشتری درباره تاریخ روسیه ساخته شوند زيرا داستان‌هاي زيادي با ارزش آثار شكسپير در دل اين كشور نهفته است.

تنها چند روز بعد، یکی از سخن‌گویان کمپانی لنین‌فیلم اعلام کرد که «فیلم ساختن همیشه جذاب است. اغلب لئوناردو دی‌کاپریو را به لنین در دوران جوانی‌اش تشبیه می‌کنند. ما به اندازه کافی لوکیشن و وسایل داریم که دوران انقلاب را بازسازی کنیم».

بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم گفتند که دی‌کاپریو و لنین شباهت‌های ظاهری زیادی دارند اما این برای راضی کردن بعضی از کمونیست‌های روسیه کافی نیست. آن‌ها تهدید کردند که اگر این استودیو از دی‌کاپریو در نقش لنین استفاده کند، اجازه ساخته شدن فیلم را نخواهند داد. حزب کمونیست سن‌پترزبورگ - که از حزب کمونیست پارلمانی اصلی کشور جداست - در مصاحبه‌ای با شبکه خبری دولتی آرآی‌ای نووُستی اعلام کرد که نامه‌ای به لنین‌فیلم نوشته و گفته استفاده از این بازیگر، «باعث به وجود آمدن اعتراض رسمی» خواهد شد.

سرگی مالینکوویچ یکی از رهبران این حزب گفت: «ما اعمال اعتراضی نافرمانی مدنی خودمان را جلوی ورودی لنین‌فیلم اجرا خواهیم کرد و به سادگی به آن‌ها اجازه ورود به آن را نخواهیم داد. آن‌ها باید یک بازیگر روس پیدا کنند». البته باید به این نکته اشاره کرد که مادربزرگ خانواده مادر دی‌کاپریو، هلن ایندنبیرکن نام داشت و اهل روسیه بود. دی‌کاپریو هم چند بار گفته نیمه‌روس است.

مالینکوویچ به خاطر اعتراض‌هایش شناخته می‌شود و پیش از این هم وقتی اعلام شده بود اولگا کوریلنکو قرار است نقش یک مامور اهل بولیوی را در فیلم «ذره‌ای آرامش» جیمز باند بازی کند، او یک نامه سرگشاده به این بازیگر نوشته بود و گفته بود: «به نام تمام کمونیست‌ها ما از تو خواهش می‌کنیم، ای دختر اوکراین فقیر و رهاکننده دنیای اسلاوی. اتحادیه شوروی به تو آموزش و حمایت پزشکی رایگان داد اما هیچ کس نمی‌دانست تو قرار است مرتکب یک عمل خیانت‌وار عقلانی و اخلاقی شوی و نقش دختر فیلم باند را در فیلم‌هایش بازی کنی که صدها شهروند شوروی و شهروندان دیگر کشورهای سوسیالیست دیگر را می‌کشد».

استودیو لنین‌فیلم یکی از قدیمی‌ترین استودیوهای کشور روسیه است و قدمتش به سال ۱۹۱۴ و زمانی بازمی‌گردد که ارتش روسیه در سن پترزبورگ فیلم‌های سینمایی می‌ساخت. آن موقع اسم این استودیو «کمیته فیلم سن پترزبورگ» بود و ۶۸ سینما هم در سراسر شهر داشت.