بهره برداری از ۱۱ پروژه راه روستایی در شهرستان میناب

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از چهار کیلومتر پروژه راه روستای «چراک» اظهار داشت: راه روستایی «چراک» ۱۰ کیلومتر طول دارد که چراک بالا و پایین را به جاده میناب ـ سندرک متصل می کند.

وی اعتبار هزینه شده برای پروژه را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با افتتاح این پروژه علاوه بر برخورداری ۸۹ خانوار روستایی، عبور و مرور در این محور نیز تسریع می شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: با تکمیل کل مسیر ۱۰ کیلومتری تا جاده توتنگ بوندر مسیر میانبری بین مرکز بخش توکهور و مرکز بخش سندرک ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از تکمیل قطعات دیگر این محور طی سال آینده خبر داد و افزود: با تامین اعتبار، عملیات اجرایی محور مذکور سال آینده آغاز و سال ۹۶به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه هنوز مطالبات قطعه اول به پیمانکار پرداخت نشده است، افزود: برای تکمیل این محور به اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است.

وی افزود: در دهه فجر سال جاری ۵۳ پروژه احداثی و روکش مجدد راه روستایی در کل استان به ارزش ریالی تقریبی ۷۷ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که ۱۱پروژه در شهرستان میناب به ارزش ریالی ۱۲میلیارد تومان است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این مراسم با بیان اینکه شهرستان میناب ۲۷ روستای بالای ۵۰ خانوار فاقد راه مناسب آسفالت دارد، افزود: برای احداث این محورها باید ۸۵ کیلومتر جاده ساخته شود که برای اجرایی شدن آن به اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان نیاز است.

محمد مهدی رضایی لری اضافه کرد: در بخش سندرک که محرومترین بخش شهرستان میناب به لحاظ برخورداری از راه روستایی است، ۱۲ روستای بالا ی ۵۰ خانوار فاقد راه آسفالته وجود دارد.

به گفته رضایی، سندرک نیازمند ۴۴ کیلومتر راه آسفالته است که طبق برآورد انجام شده، به اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان نیازمند است.

وی همچنین به روستاهای فاقد راه آسفالته در هرمزگان اشاره کرد و افزود: بر اساس پیش بنی های صورت گرفته باید برای ۱۵۳ روستا هزار و ۳۲۴ کیلومتر راه روستایی احداث شود.

معاون راه روستایی اعتبار مورد نیاز برای احداث و آسفالته کردن راه این روستاها را ۸۹۱ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی عنوان کرد: شهرستان میناب در سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۴ پروژه احداثی راه روستایی به طول ۷۳ کیلومتر در حال اجرا داشته که تاکنون ۳۰ کیلومتر آن آسفالت شده است.

رضایی تصریح کرد: هشت پروژه روکش مجدد راه روستایی به طول ۷۲ کیلومتر در برنامه اجرایی سال ۹۴ قرار داشته که تاکنون ۳۳ کیلومتر آن روکش مجدد شده و تا پایان سال ۱۲ کیلومتر دیگر از جمله راه سندرک شیریش توتنگ (معروف به محور بوندر) در بخش سندرک روکش خواهد شد.