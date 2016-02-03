به گزارش خبرنگار مهر، سرویس ویدئو کنفرانس این امکان را برای کاربران فراهم میسازد تا در مکانهای دور و نزدیک، صوت و تصویر یکدیگر را بهصورت زنده دریافت کرده و همانند جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و تبادلنظر کنند. این سرویس میتواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک اشتراک در تهیه مدارک و ارسال عکسها نیز همراه باشد.
همزمان با ایام دهه فجر سرویس ویدئو کنفرانس شرکت مخابرات ایران (شاوک) مبتنی بر فناوری رایانش ابری در استان آذربایجان شرقی به صورت همزمان در سراسر کشور راه اندازی شد که این سرویس امکان استفاده برای تمامی سازمانها و شرکتها را در سراسر کشور فراهم می کند.
شبکه ابری ویدئو کنفرانس مخابرات ایران با امکان ارائه همزمان سرویس ویدئوکنفرانس به هزار کاربر، در اختیار قرار دادن پنل مدیریت جلسات، ایجاد اتاقهای جلسات به تعداد نامحدود به سادهترین شیوه ممکن و بدون نیاز به هیچ پشتیبان یا IT Man راه اندازی شد. با استفاده از این سرویس و برقراری جلسات ویدیویی، صرفهجوئی قابلتوجهی در وقت و هزینه صورت میگیرد و زمانهای تلفشده برای اخذ بلیت، ویزا، سفر، اقامت و رفع خستگیهای ناشی از سفر، حذف میشود.
از دیگر ویژگیهای این سرویس، مدیریت جلسات با امکان قرار دادن پنل مدیریت جلسات در سه قالب ادمین (Admin) با امکان دسترسی بهتمامی جلسات شبکه، لانچر (Launcher) با امکان دسترسی بهتمامی جلسات محلی برای مشتریانی که بیش از یک اتاق جلسه ایجاد کردهاند و اونر (Owner) با امکان دسترسی فقط به جلسه خودی است.
نیاز به کمترین پهنای باند در سمت کاربر (از ۱۲۸ Kb/s تا ۱Mb/s ) برای کیفیت تصاویر مناسب تا HD(۷۲۰p)، امکان ضبط جلسات باکیفیت HD(۷۲۰p)، تنوع در انتخاب کیفیت تصاویر جلسات و تعرفه سرویس، امکان ارائه سرویس باکیفیت تصویر ۳۶۰p، ۴۸۰p، ۷۲۰p،۱۰۸۰p، امکان نصب اپلیکیشن بر روی تمامی OSها از مختصات فنی شبکه ویدئو کنفرانس ابری است.
با برقراری شبکه ویدئو کنفرانس، همچنین مدیریت هوشمندانه ارتباط براساس پهنای باند موجود، امکان محدودسازی دستی (Manual) میزان پهنای باند (دانلود و آپلود) تخصیصی به سرویس مزبور در پنل مشتری و امکان برقراری تماس تصویری با مشتریان خارج از کشور فراهم میآید.
همچنین ارائه سرویس به مشتریان، بهصورت پیشپرداخت (Prepaid) و پس پرداخت (Postpaid)، دسترسی به پنل شارژینگ و بیلینگ تماسها توسط مشتریان و دریافت صورتحساب (بیلینگ) سرویس، همچون سایر فیشهای مصارف ماهانه سرویسهای مخابراتی با شبکه ویدئو کنفرانس ازدیگر امکانات و قابلیتهای شبکه شاوک است.
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