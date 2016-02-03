جابجایی حوزه انتخابیه نامزدها قبل از موعد مقرر وجاهت قانونی ندارد

حجت‌الاسلام‌ محمدحسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس ماده‌واحده قانون موجود، تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پیش از ۱۶ بهمن‌ماه که لیست نهایی تائید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود وجاهت قانونی ندارد.

وی در ادامه گفت: به داوطلبانی که در حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرده و صلاحیتشان نیز تائید شده است فقط برای یک‌بار در انتخابات هر دوره اجازه داده می‌شود تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی حوزه انتخابیه خود را از طریق ارائه درخواست به وزارت کشور یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام کرده‌اند تغییر دهند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان البرز اضافه کرد: بر اساس این ماده‌واحده ثبت‌نام‌شدگان تائید صلاحیت شده می‌توانند در موعد مقرر درخواست خود را به وزارت کشور و یا حوزه انتخابیه خود اعلام کنند.

وی پذیرش درخواست جابه‌جایی حوزه انتخابیه توسط نامزدهای انتخاباتی را مشروط به موافقت هیئت نظارت استان دانست و گفت: لیست تائید صلاحیت شده‌ها هنوز نهایی و از سوی هیئت نظارت مرکزی اعلام‌نشده است.

روحی یزدی در خاتمه تاریخ اعلام نهایی تائید صلاحیت شده‌ها را روز جمعه، ۱۶ بهمن‌ماه اعلام کرد و گفت: لذا ادعای هرگونه جابه‌جایی و تغییر حوزه انتخابیه پیش‌ازاین تاریخ وجاهت قانونی ندارد.