خراسان شمالی نیازمند برگزاری سمپوزیوم ملی درحوزه سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید حریری عصر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته سرطان افزود: متاسفانه شمار بیماران سرطانی در خراسان شمالی روند رو به رشدی دارد که این امر زنگ خطری برای استان است.

وی گفت: انجمن حمایت از بیماران سرطانی عطوفت خراسان شمالی به عنوان تنها انجمن حامی از بیماران سرطان در شمال شرق کشور سال گذشته به عنوان انجمن برتر در کشورمعرفی شد.

حریری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بیماران سرطانی این استان از قشر ضعیف و از لحاظ اقتصادی زیر خط فقرهستند، اظهار کرد: اغلب بیماران سرطانی به دلیل نداشتن توانانی در تامین هزینه‌های دارو از ادامه درمان منصرف می‌شوند.

وی گفت: سرطان تنها به تامین دارو خلاصه نمی‌شود، چرا که سرطان علاوه بر تاثیر بر معیشت زندگی بیمار سبب افسردگی، اضطراب، از بین رفتن کمیت و کیفیت کار و ...می‌شود.

حریری در خصوص راهکارهای رهایی ازبیماری سرطان و پیشگیری از آن توضیحاتی داد و افزود: کاهش آلودگی، کاهش آلاینده‌های شیمیایی، تغذیه سالم و ... از جمله این راهکارها است.

وی گفت: در راستای کاهش بیماری سرطان، انجمن حمایت از بیماران سرطانی راه اندازی کارزار پویش مبارزه با سرطان را در نظر گرفته است.

به گفته حریری باید به دنبال روش توسعه راهکارهای زودهنگام در بخش سرطان باشیم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی به کمبودهای این بخش در استان اشاره کرد و افزود: مشکل در تخفیفات دولتی، کاهش تخفیفات غذا و دارو، نبود تجهیزات مورد نیاز مراکز دولتی به دستگاه‌های مدرن درمان سرطان، پاسخگو نبودن سی تی اسکن به نیاز بیماران، نبود امکان انجام برخی آزمایشات در استان، نبود متخصص آنکولوژی کودک، نبود وجود آسایشگاه و ...از جمله کمبودها است.

وی تاکید کرد: برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان، خراسان شمالی نیازمند برگزاری سمپوزیوم ملی در حوزه سرطان است.

حریری اظهار کرد: در حال حاضر انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی ماهانه بیش از دومیلیارد ریال به بیماران سرطانی استان کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از هزار و ۳۵۰ پرونده در انجمن عطوفت استان وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۹۱۸ بیمار سرطانی در خراسان شمالی در حال شیمی درمانی و پرتو درمانی است.

وی گفت: شایع‌ترین سرطان در استان مربوط به بیماری‌های دستگاه گوارش مانند مری و معده است.

حریری افزود: همچنین نیمی از بیماران سرطانی این استان را بانوان تشکیل می‌دهند و شایع‌ترین سرطان بین آنان نیز مربوط به سرطان سینه و رحم است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی همچنین از نصب دستگاه پرتو درمانی تا اوایل بهار سال آینده در این استان خبر داد.