شیراز میزبان جشنواره فیلم فجر استانها/۳۰ نوبت اکران

مهدی امیدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شیراز در قالب پانزدهمین دوره استانی، میزبان آثار بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.

وی عنوان کرد: ۱۷ تا ۲۲ بهمن، ۱۰ عنوان فیلم در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در دوسانس ۱۸ و ۲۰، سینما سعدی دوسانس ۱۸ و ۲۰ و سینما فرهنگ یک سانس ساعت ۱۹/۳۰ میزبان آثار سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.

امیدبخش در تشریح برنامه های پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز، گفت: ۱۰ عنوان فیلم در فاصله ۶ روز به نمایش در می آید که شامل، امکان مینا(کمال تبریزی)، لانتوری(رضا دُرمیشیان)، اژدها وارد می شود(مانی حقیقی)، خشم و هیاهو(هومن سیدی)، ابد و یک روز(سعید روستایی)، من(سهیل بیرقی)، بارکُد(مصطفی کیایی)، برادرم خسرو (احسان بیگلری)آب نبات چوبی(حسین فرح بخش) و دختر(رضا میرکریمی) است.

معاون هنری ارشاد فارس به فهرست و نوبت نمایش آثار پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز اشاره کرد و گفت: شنبه ۱۷ بهمن در نوبت های اول و دوم سینمای تالار حافظ فیلم های امکان مینا و لانتوری نمایش داده می شود. در این نوبت همچنین فیلم های لانتوری و امکان مینا بار دیگر در سینما سعدی روی پرده می رود. این درحالیست که در تک سانس سینما فرهنگ نیز ساعت ۱۹/۳۰ اژدها وارد می شود به کارگردانی مانی حقیقی اکران خواهد شد.

امیدبخش فیلم های یکشنبه ۱۸ بهمن را اعلام کرد و افزود: سینمای تالار حافظ در ساعت های ۱۸ و ۲۰ خشم و هیاهو و اژدها وارد می شود را اکران می کند، همچنین امکان مینا و ابد و یک روز همزمان در سینما سعدی نمایش داده می شود. در این روز، لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان ساعت ۱۹/۳۰ در سینما فرهنگ اکران خواهد شد. این در حالیست که دوشنبه ۱۹ بهمن تالار حافظ نوبت اول اکران را به«من» و نوبت دوم را به ابد و یک روز اختصاص داده است.

وی برنامه نمایش فیلم های سینما سعدی در سومین روز پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز را در ساعت ۱۸ متعلق به فیلم اژدها وارد می شود و ساعت ۲۰ خشم و هیاهو عنوان کرد و ادامه داد: سینما فرهنگ ساعت ۱۹/۳۰ این روز بارکد به کارگردانی مصطفی کیایی را در برنامه اکران دارد. سه شنبه ۲۰ بهمن نیز فیلم های آب نبات چوبی و خشم و هیاهو در نوبت اکران تالار حافظ قرار گرفته و همزمان بارکد و من در سینما سعدی روی پرده می رود. همچنین سینما فرهنگ میزبان فیلم ابد و یک روز به کارگردانی سعید روستایی است.

معاون هنری ارشاد فارس برنامه اکران فیلم های چهارشنبه ۲۱ بهمن را در ادامه عنوان کرد و گفت: بارکد و برادرم خسرو عناوینی است که در نوبت های اکران تالار حافظ قرار دارد و همزمان در ساعت های ۱۸ و ۲۰ فیلم های آب نبات چوبی و دختر در سینما سعدی نمایش داده می شود. همچنین من به کارگردانی سهیل بیرقی در تک سانس ۱۹/۳۰ سینما فرهنگ قرار دارد.

امیدبخش برنامه روز پایانی پانزدهمین جشنواره فیلم فجر را اکران فیلم های برادرم خسرو و دختر در ساعت های ۱۸ و ۲۰ تالار حافظ عنوان کرد و افزود: همزمان نیز فیلم های آب نبات چوبی و برادرم خسرو در سینما سعدی اکران می شود. سینما فرهنگ نیز در روز پایانی جشنواره میزبان دختر به کارگردانی رضا میرکریمی است.

وی با بیان اینکه ممکن است نمایش برخی آثار پانزدهمین جشنواره فیلم فجر دچار تغییراتی شود، اکران چند عنوان فیلم بستگی به آماده شدن نسخه فیلم های جشنواره دارد، تاکید کرد: یک روز قبل از اکران فیلم‌های جشنواره فجر امکان خرید بلیت برای مخاطبان از طریق سایت irantic فراهم شده و فروش بلیت جشنواره فیلم فجر در شیراز از طریق گیشه انجام نمی‌ شود.

پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز از ۱۷ تا ۲۲ بهمن در سینما فرهنگ، سینما سعدی و تالار حافظ میزبان ۱۰ عنوان فیلم بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.